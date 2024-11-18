Понедельник, 18 Ноября 2024 14:58

АрмИнфо. Американист Сурен Саркисян назвал три возможных сценария развития ситуации вокруг армяно-азербайджанской нормализации при администрации Дональда Трампа.

Он напомнил, что администрация Байдена выступала активным посредником в процессе регулирования армяно-азербайджанских (а также армяно-турецких) отношений.

Саркисян считает, что именно по этой причине уходящий президент Байден в своих письмах призывал Алиева и Пашиняна подписать мирное соглашение до конца года. "Он объективно хотел получить лавры посредника в этой инициативе. Если победа Камалы Харрис обеспечила бы преемственность политического курса демократов, то в случае Трампа такой перспективы нет", - уверен эксперт.

По словам политолога, если смотреть на вещи реалистично, то здесь возможны три сценария развития ситуации.

Во-первых, Саркисян уверен, что с одной стороны, администрация Трампа не захочет сценария быстрого подписания, поскольку в таком случае ей придется признать, что лавры принадлежат администрации Байдена, или хотя бы разделить их с демократами.

"С другой стороны, Трамп может затянуть переговоры и процесс заключения соглашения до тех пор, пока ему не припишут лавры, особенно учитывая, что Трампу нужны успешные истории установления мира. Конечно, сценарий отсрочки также в интересах Баку, поскольку

Азербайджан будет требовать от Армении большего и будет подвергаться меньшему давлению", - полагает американист.

Второй сценарий, по версии политолога может быть таким, что Трамп не будет иметь никакого активного участия в делах Южного Кавказа и все инициативы этого региона перейдут в поле региональных игроков Россия-Турция-Иран. "Это также в интересах Баку, потому что никакого давления на него не будет. Да и Азербайджан, в отличие от Армении, способен вести переговоры с Тегераном, Анкарой и Москвой. Этот сценарий наверняка введет дисбаланс в регион с той точки зрения, что отсутствие Америки развязывает руки всем игрокам. И как известно любое нарушение равновесия, приводит к усилению влияния победившего полюса", - заметил он.

И третий сценарий, по его словам, - это нарастание эскалации вокруг Ирана, что может превратить регион в "переходный двор" со всеми вытекающими негативными последствиями.