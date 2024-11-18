Понедельник, 18 Ноября 2024 13:56

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи напомнил о праве арцахцев на возвращение в свои дома.

"17 ноября 2023 года Международный суд подтвердил право армян, вынужденных покинуть Нагорный Карабах, вернуться в свои дома. Спустя год это решение остается невыполненным Азербайджаном. Франция ничего не забывает и ни в чем не уступит ни в плане права на возвращение, ни в вопросах защиты культурного и религиозного наследия", - написал Декотиньи в своем микроблоге в Твиттер (X).

Напомним, что заключительный этап деарменизации Азербайджаном Арцаха был реализован в сентябре 2023 года под молчаливое поощрение международного сообщества. Сегодня Азербайджан занят присвоением и разрушением имущества арцахцев, уничтожением и фальсификацией армянской идентичности культурно-религиозного наследия на оккупированных территориях НКР.