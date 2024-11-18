Понедельник, 18 Ноября 2024 10:33

АрмИнфо. Председатель Высшего судебного совета Армении Карен Андреасян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

При этом он не стал раскрывать глубинные причины своего шага, лишь отметив, что решил действовать на опережение на фоне парада отставок в команде премьера Армении Никола Пашиняна и покидает как пост главы ВВС, так и перестает быть членом ВВС.

"Я не хочу говорить о глубинных причинах. Что бы я ни говорил, выдвинут тысячу и одну ложную гипотезу. У меня уже был такой опыт. Вместо этого позвольте нескромно заявить, что я вывел судебную систему из позорного кризиса. Люди внутри системы это точно знают и, вероятно, признают это (за исключением некоторых и их родственников, которым я причинил боль ради хирургического лечения системы).

Я также заложил десятки институциональных основ, которые, если не будут разрушены, через год-два принесут пользу всем приходящим в судебную систему. Все наши нынешние провалы в судебной системе - это среднесрочная перспектива, потому что сегодняшние справедливые требования не могут быть удовлетворены за два года, а несправедливые ожидания и хотим удовлетворять", - написал Андреасян.

При этом он поблагодарил законодательную и исполнительную ветви во главе с премьер- министром, а также бывших и действующих членов Высшего судебного совета за поддержку и доверие.

"Я ухожу без скандала, желчи и разочарования, я продержался на этой токсичной должности дольше всех. Я искренне верю в завтрашнюю концепцию справедливого суда в сильной Армении. Я буду продолжать поддерживать эту величайшую мечту в различных статусах", - резюмировал Андреасян.

Примечательно, что Андреасян написал этот пост в Фейсбук после того, как в армянских СМИ стали циркулировать сообщения об уходе со своих должностей министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, председателя Комитета госдоходов РА Рустама Бадасяна, председателя Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна, а также председателя Антикоррупционного комитета Сасуна Хачатряна.