Суббота, 16 Ноября 2024 11:35

АрмИнфо.Антикоррупционный суд только накануне удовлетворил ходатайство прокурора и применил меру пресечения в виде ареста в отношении сына бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна Хачатура Баласаняна, сообщает Генпрокуратура Армении.

Напомним, что Хачатур Баласанян был задержан 11 октября в столичном аэропорту <Звартноц>, при выезде в США. Позже его поместили под домашний арест с выплатой залога в размере почти $180 тыс.

Затем Следственный комитет РА принял решение о задержании самого Самвела Баласаняна (экс-мэр второго по величине и значению города республики находится за пределами страны). Согласно уголовному производству, в отношении Баласаняна возбуждено уголовное дело за отчуждение в бытность градоначальником территорий, прилегающих к крепости XIX века Сев Берд. Обвиняемым по этому делу проходит и сын Баласаняна Хачатур Баласанян.

Отмечалось, что решением правительства еще в 2006 году эти территории были признаны особой охраняемой территорией и не подлежали отчуждению. Они находились на балансе Министерства обороны РА. По данным следственных органов, в 2014 году указанные территории были проданы Сурену Джанояну, который был директором одной из компаний экс-мэра, а в настоящее время является вице-мэром Гюмри. До этого тогдашний вице-мэр Гюмри Рубен Саноян составил сфабрикованную справку, в результате чего было изменено целевое назначение участков. В 2015 году Джаноян продал территорию сыну Баласаняна. Джаноян приобрел участок в 1 га за 13 млн драмов, после чего продал его Хачатуру Баласаняну за 4,9 млн драмов. Еще один участок в районе крепости был примерно за 15 млн драмов продан в 2019 году Сиракану Мкояну, который, по версии следствия, был взаимосвязан с Баласаняном. Позднее Мкоян также продал участок Хачатуру Баласаняну.

Таким образом, бывший мэр и его сын обвиняются по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег в крупных размерах. Всего в рамках дела в качестве обвиняемых проходят 5 человек, в том числе действующий и бывший вице-мэры Гюмри.

Самвел Баласанян занимал пост главы общины Гюмри с 2012 по 2021 г.г.