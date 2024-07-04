Четверг, 4 Июля 2024 17:38

АрмИнфо. Армения и США продлят соглашение о сотрудничестве по вопросу противодействия распространению оружия массового поражения. Правительство РА на заседании 4 июля одобрило проект продления соглашения.

Как отмечается в обосновании, 24 июля 2000 года в Вашингтоне было подписано соглашение между правительствами двух стран о противодействии распространению оружия массового уничтожения, а распространению технологий, материалов, знаний и опыта, непосредственно связанных с ядерным, химическим и биологическим оружием. Целью документа является предотвращение несанкционированной передачи, транзита, транспортировки химического оружия, а также сырья, непосредственно связанного с таким оружием.В соответствии с соглашением стороны соглашаются сотрудничать в противодействии распространению оружия массового поражения. В частности, правительство США обязуется бесплатно предоставить правительству РА по его запросу оборудование, материалы, технологии для предотвращения распространения оружия массового поражения, проведения подготовки кадров и т.д. а правительство РА обязуется обеспечить въезд и выезд соответствующих представителей правительства США на территорию РА для осуществления запланированных мероприятий. Каждая сторона назначает исполнительные органы, ответственные за реализацию настоящего соглашения, через которые стороны заключают отдельные соглашения или письменные уведомления. Со стороны Республики Армения, в частности, таковыми являются Министерство иностранных дел, Служба национальной безопасности, Министерство обороны и Комитет государственных доходов.

Согласно соглашению, правительство РА также обязуется не передавать право собственности или владение оборудованием, материалами, технологиями и услугами, предоставляемыми правительством США, любому другому лицу, не допускать их использования в других целях, обеспечивать их безопасность, защищать их от незаконного присвоения без предварительного письменного согласия правительства США.

Согласно соглашению, правительство США и его сотрудники, подрядчики и работники освобождаются от уплаты налогов, таможенных и других пошлин на территории Армении в период реализации настоящего соглашения, а военный и гражданский персонал США, находящийся на территории Армения в рамках реализации настоящего соглашения, пользуются иммунитетами и привилегиями, определенных Венской конвенцией от 18 апреля 1961 года.

Источник отмечает, что 15 мая 2009 года срок действия Зонтичного соглашения был продлен на семь лет - до 2016 года. 25 ноября 2016 год Соглашение вступило в силу до 25 ноября 2023 года. 2 мая 2024 года в Ереване был подписан новый документ, согласно которому срок действия соглашения продлевается еще на 7 лет - до 24 ноября 2030 года.