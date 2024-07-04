Arminfo.info



 Четверг, 4 Июля 2024 17:36
Алина Оганесян

Василий Петренко: Дирижер - это не национальность, это величина и качество

Василий Петренко: Дирижер - это не национальность, это величина и качество

АрмИнфо.В Ереване со 2 июля стартовала Академия молодых дирижеров известного российско-британского дирижера, одного из самых востребованных дирижеров современности Василия Петренко.

В течение нескольких дней в Ереване Петренко выступал как наставник для молодых дирижеров из разных стран, которые прошли конкурсный этап и были выбраны среди порядка 80 молодых специалистов. Участники Академии получили возможность пройти индивидуальные занятия с Петренко, принять участие в семинарах дирижерского мастерства и проводить репетиции с оркестром. По итогам мастер- класса 5 июля в Концертном зале им. А. Хачатуряна состоится гала-концерт, в ходе которого выступят также участники проекта, представив вместе с оркестром определенные музыкальные фрагменты из изученных вместе с Василием Петренко произведений.

Петренко сегодня возглавляет Королевский филармонический оркестр Лондона и проводит мастер-классы в разных странах.  <Я рад спустя 2 года вернуться в Ереван, и не только дирижировать концерт с Национальным филармоническим оркестром, но и провести мастер-класс для молодых дирижеров>, - сказал он в ходе беседы с ереванскими журналистами 4 июля. Он сообщил, что для проведения Академии был специально собран оркестр под патронажем Национального филармонического оркестра. <И это очень важно, что молодые дирижеры имеют возможность работать именно с реальным оркестром, потому что ничего не может заменить этот опыт>, - подчеркнул Петренко.

Выступая и проводя мастер-классы в различных странах, городах, он отметил, что в дирижировании нет понятия <национальная особенность>. <И вообще, дирижер - это не национальность, это величина и качество. И замечательно, что есть люди из разных стран, которые готовы заниматься этой сложной профессией и самосовершенствоваться. Ведь сама профессия подразумевает самосовершенствование в течение всей жизни>, - поделился мыслями руководитель Королевского филармонического оркестра.

При этом он выразил удовлетворение в связи с тем, что в этом году мастер-класс проходит в Армении. В этом ключе дирижер заметил, что благодаря проекту есть возможность для молодых армянских музыкантов принимать участие в мастер- классе в качестве оркестрантов. <Думаю,

что это для них тоже интересная школа>, - заметил он.

Раскрывать деталей о предстоящем концерте Петренко не стал, но сообщил, что зрители услышат музыку венских классиков, музыку ХХ века. <Думаю, многие будут удивлены. Это будет тот редкий случай, когда зрители смогут сравнить интерпретацию одной и той же пьесы двумя дирижерами>, - сказал он.

 

На вопрос корр. АрмИнфо прозвучит ли в программе концерта произведения армянских классиков, Петренко выразил надежду, что в следующий раз вместе с Национальным филармоническим оркестром представит проект, связанный с армянской классической музыкой. При этом он добавил, что у него есть в разработке проект, связанный с записями ныне живущих армянских композиторов.

В свою очередь художественный руководитель Национального филармонического оркестра, главный дирижер Эдуард Топчян отметил важность визита и работы с армянскими музыкантами дирижеров подобной величины, как Василий Петренко. Он напомнил, что Петренко после своего концерта в Ереване 2 годами ранее изъявил желание провести Академию у нас в стране. <И мы должны попробовать в ближайшее время такие возможности создать, чтобы у нас появлялись молодые дирижеры. И общение с подобными мастерами будет крайне важно для их сегодняшнего и завтрашнего дня>, - сказал Топчян.

При этом он выразил надежду, что в следующий раз среди заявителей на участие в мастер-классе будут и армянские молодые дирижеры.

Отметим, что Академия дирижеров Василия Петренко осуществляется по инициативе фонда <Примавера Армения> и Национального филармонического оркестра.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Конверс Банк досрочно разместил долларовые облигации на $10 млнКонверс Банк досрочно разместил долларовые облигации на $10 млн
Армения и США еще на 7 лет продлевают соглашение о сотрудничестве в противодействии распространению оружия массового пораженияАрмения и США еще на 7 лет продлевают соглашение о сотрудничестве в противодействии распространению оружия массового поражения
Венгрия разблокировала выдачу Еревану 10 миллионов евро из Фонда мира ЕвросоюзаВенгрия разблокировала выдачу Еревану 10 миллионов евро из Фонда мира Евросоюза
Василий Петренко: Дирижер - это не национальность, это величина и качествоВасилий Петренко: Дирижер - это не национальность, это величина и качество
В Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника великому туркменскому мыслителю Махтумкули ФрагиВ Астане состоялась торжественная церемония открытия памятника великому туркменскому мыслителю Махтумкули Фраги
Суд поместил главу ереванского района под домашний арест, а его заместителей - заключил под стражуСуд поместил главу ереванского района под домашний арест, а его заместителей - заключил под стражу
Заре Синанян назвал виновных в сдаче АрцахаЗаре Синанян назвал виновных в сдаче Арцаха
В Армении создается Служба экологических патрулейВ Армении создается Служба экологических патрулей
В Армении будет реализована программа здорового образа жизни и физической активности среди детей - решение кабминаВ Армении будет реализована программа здорового образа жизни и физической активности среди детей - решение кабмина
В Баку обижены публикацией отчета ЕКПП <без согласия Азербайджана>В Баку обижены публикацией отчета ЕКПП <без согласия Азербайджана>
Советник министра назначен замминистра высокотехнологической промышленности АрменииСоветник министра назначен замминистра высокотехнологической промышленности Армении
<Золотой абрикос> представил программу в рамках сотрудничества с посольствами и международными организациями<Золотой абрикос> представил программу в рамках сотрудничества с посольствами и международными организациями
Алиев настаивает на <праве возвращения представителей общины Западного Азербайджана>, Ереван, тем временем, отказался от возвращения арцахцев в Арцах: ДепутатАлиев настаивает на <праве возвращения представителей общины Западного Азербайджана>, Ереван, тем временем, отказался от возвращения арцахцев в Арцах: Депутат
Азербайджан допустил беспрецедентное нарушение: Европейский комитет по предупреждению пытокАзербайджан допустил беспрецедентное нарушение: Европейский комитет по предупреждению пыток
Всё идёт в графике, по плану. Никаких сбоев нет, заявил Путин ЭрдогануВсё идёт в графике, по плану. Никаких сбоев нет, заявил Путин Эрдогану
<То, о чём мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется>: Алиев - Путину<То, о чём мы с Вами говорили несколько лет назад, уже успешно реализуется>: Алиев - Путину
Америабанк и КОАФ объединяют усилия с целью содействия развитию пчеловодства в Лорийской областиАмериабанк и КОАФ объединяют усилия с целью содействия развитию пчеловодства в Лорийской области
Мгер Григорян поблагодарил США за постоянную поддержку программам правительстваМгер Григорян поблагодарил США за постоянную поддержку программам правительства
К концу 2024 года проверку на добропорядочность пройдут 60% прокуроров АрменииК концу 2024 года проверку на добропорядочность пройдут 60% прокуроров Армении
Кобахидзе: Грузия подтверждает готовность способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной средыКобахидзе: Грузия подтверждает готовность способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной среды
Карен Аветисян: Визит Кевина Спейси в Армению обусловлен его профессионализмомКарен Аветисян: Визит Кевина Спейси в Армению обусловлен его профессионализмом
Глава МИД Грузии: сотрудничество между Тбилиси и Ереваном перешло на качественно новую ступеньГлава МИД Грузии: сотрудничество между Тбилиси и Ереваном перешло на качественно новую ступень
Глава МИД РА: у нас здоровый диалог с Турцией, и мы продвигаемся впередГлава МИД РА: у нас здоровый диалог с Турцией, и мы продвигаемся вперед
Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако парадные расчеты этой страны не прибылиБеларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске, однако парадные расчеты этой страны не прибыли
В рамках уголовного дела задержаны префект столичного района Арабкир и его заместительВ рамках уголовного дела задержаны префект столичного района Арабкир и его заместитель
Сопоставляя несопоставимое: <Золотой абрикос> в этом году будет полон сюрпризов и важных акцентовСопоставляя несопоставимое: <Золотой абрикос> в этом году будет полон сюрпризов и важных акцентов
Армения формирует новую повестку с ЕС. Выдержит ли она прессинг? Армине МаргарянАрмения формирует новую повестку с ЕС. Выдержит ли она прессинг? Армине Маргарян
Туркменистан и Иран в течение многих лет развивают взаимовыгодные отношения в газовой отраслиТуркменистан и Иран в течение многих лет развивают взаимовыгодные отношения в газовой отрасли
Пашинян: США оказывают эффективную поддержку продвижению демократических реформ в АрменииПашинян: США оказывают эффективную поддержку продвижению демократических реформ в Армении
Как далеко готов зайти Евросоюз в отношениях с Арменией: МарагосКак далеко готов зайти Евросоюз в отношениях с Арменией: Марагос
Глава <Дорожного департамента> Армении освобожден от должностиГлава <Дорожного департамента> Армении освобожден от должности
На боевом посту погиб военнослужащий вооруженных сил  Армении - МОНа боевом посту погиб военнослужащий вооруженных сил  Армении - МО
С помощью демократии Армения может противостоять угрозам: Секретарь СБ и посол ЕС заявили об успешности <Восточного партнерства>С помощью демократии Армения может противостоять угрозам: Секретарь СБ и посол ЕС заявили об успешности <Восточного партнерства>
Генпрокуратура Армении требует вернуть в собственность государства церковь, построенную в 1208 годуГенпрокуратура Армении требует вернуть в собственность государства церковь, построенную в 1208 году
В Армении раскрыт случай шпионажа в пользу Азербайджана -  СКВ Армении раскрыт случай шпионажа в пользу Азербайджана -  СК
Делегация Конгресса США посетила Мемориал ЦицернакабердДелегация Конгресса США посетила Мемориал Цицернакаберд
Центр по уходу за животными: В 2024г. число бездомных собак, нашедших хозяев, превысит показатель минувшего годаЦентр по уходу за животными: В 2024г. число бездомных собак, нашедших хозяев, превысит показатель минувшего года
Татоян: пацифизм азербайджанского правительства является фальшивкой, завесой для внешнего мираТатоян: пацифизм азербайджанского правительства является фальшивкой, завесой для внешнего мира
В Армению прибывает делегация США, возглавляемая сенатором Роджером УикеромВ Армению прибывает делегация США, возглавляемая сенатором Роджером Уикером
Депутат НС в ПА ОБСЕ: Армения сталкивается с угрозами установления в стране авторитарного режима управленияДепутат НС в ПА ОБСЕ: Армения сталкивается с угрозами установления в стране авторитарного режима управления
Cаргис Ханданян на сессии ПА ОБСЕ: Будьте вовлечены в наш регион, не игнорируйте егоCаргис Ханданян на сессии ПА ОБСЕ: Будьте вовлечены в наш регион, не игнорируйте его
Баграт Србазан провел встречу с общественными деятелями АрменииБаграт Србазан провел встречу с общественными деятелями Армении
Без вести пропавших в результате сентябрьской агрессии 2022г. нет: Следком сообщает об идентификации останков тел, переданных накануне азербайджанской сторонойБез вести пропавших в результате сентябрьской агрессии 2022г. нет: Следком сообщает об идентификации останков тел, переданных накануне азербайджанской стороной
Армения и Франция наметили шаги, направленные на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничестваАрмения и Франция наметили шаги, направленные на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Freedom House называет произошедшее в Арцахе этнической чисткой, тем временем Ереван удовлетворяет новые требования Баку: ОмбудсменFreedom House называет произошедшее в Арцахе этнической чисткой, тем временем Ереван удовлетворяет новые требования Баку: Омбудсмен
Глава МУС выразила готовность поддержать Армению в постратификационном процессе Римского статутаГлава МУС выразила готовность поддержать Армению в постратификационном процессе Римского статута
МВД: сообщение о якобы заложенной в аэропорту <Ширак> бомбе оказался ложнымМВД: сообщение о якобы заложенной в аэропорту <Ширак> бомбе оказался ложным
Телевидение Арцаха возобновляет свою деятельность - Омбудсмен Нагорного КарабахаТелевидение Арцаха возобновляет свою деятельность - Омбудсмен Нагорного Карабаха
В Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатраВ Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатра
Научно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и ЛориНаучно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и Лори
8 июля истекает срок действия <льготной> оплаты штрафов ПДД: СПИСА8 июля истекает срок действия <льготной> оплаты штрафов ПДД: СПИСА
Делегация Туркменистана в Катаре приняла участие в третьей встрече специальных представителей по АфганистануДелегация Туркменистана в Катаре приняла участие в третьей встрече специальных представителей по Афганистану
Омбудсмен РА: важно провести масштабные работы по преодолению в Армении атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимостиОмбудсмен РА: важно провести масштабные работы по преодолению в Армении атмосферы ненависти, дискриминации и нетерпимости
Антикоррупционный суд решил взыскать с зятя и дочери Гагика Царукяна больше $3 млнАнтикоррупционный суд решил взыскать с зятя и дочери Гагика Царукяна больше $3 млн
Авет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении - решение премьераАвет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении - решение премьера
Посол США: в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе в отношениях между Ереваном и ВашингтономПосол США: в следующем году будет возможность поговорить о большем прогрессе в отношениях между Ереваном и Вашингтоном
Блинкен: между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного договораБлинкен: между Арменией и Азербайджаном имеется уникальная возможность для подписания мирного договора
В полицию Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города Гюмри  - СМИВ полицию Армении поступил сигнал о бомбе, заложенной в аэропорту города Гюмри  - СМИ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Читать больше



Эксперты
Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшегоКнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и ИраномГенерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересыЭксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитикАзербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
Читать больше
Комментируемые
Политолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал ПалестинуПолитолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал Палестину
Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабнымАрхиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в АрмениюИзвестные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повесткеМинасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повестке
Движение Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстераВ Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбыАрхиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - ПашинянКлерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткойГосдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом ГалстаняномСтартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациямПришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновенияБаграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил ЕреванДиректор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против насПремьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас





Алиев поблагодарил Токаева за содействие переговорам между Азербайджаном и АрмениейАлиев поблагодарил Токаева за содействие переговорам между Азербайджаном и Арменией