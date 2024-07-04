Четверг, 4 Июля 2024 17:36

АрмИнфо.В Ереване со 2 июля стартовала Академия молодых дирижеров известного российско-британского дирижера, одного из самых востребованных дирижеров современности Василия Петренко.

В течение нескольких дней в Ереване Петренко выступал как наставник для молодых дирижеров из разных стран, которые прошли конкурсный этап и были выбраны среди порядка 80 молодых специалистов. Участники Академии получили возможность пройти индивидуальные занятия с Петренко, принять участие в семинарах дирижерского мастерства и проводить репетиции с оркестром. По итогам мастер- класса 5 июля в Концертном зале им. А. Хачатуряна состоится гала-концерт, в ходе которого выступят также участники проекта, представив вместе с оркестром определенные музыкальные фрагменты из изученных вместе с Василием Петренко произведений.

Петренко сегодня возглавляет Королевский филармонический оркестр Лондона и проводит мастер-классы в разных странах. <Я рад спустя 2 года вернуться в Ереван, и не только дирижировать концерт с Национальным филармоническим оркестром, но и провести мастер-класс для молодых дирижеров>, - сказал он в ходе беседы с ереванскими журналистами 4 июля. Он сообщил, что для проведения Академии был специально собран оркестр под патронажем Национального филармонического оркестра. <И это очень важно, что молодые дирижеры имеют возможность работать именно с реальным оркестром, потому что ничего не может заменить этот опыт>, - подчеркнул Петренко.

Выступая и проводя мастер-классы в различных странах, городах, он отметил, что в дирижировании нет понятия <национальная особенность>. <И вообще, дирижер - это не национальность, это величина и качество. И замечательно, что есть люди из разных стран, которые готовы заниматься этой сложной профессией и самосовершенствоваться. Ведь сама профессия подразумевает самосовершенствование в течение всей жизни>, - поделился мыслями руководитель Королевского филармонического оркестра.

При этом он выразил удовлетворение в связи с тем, что в этом году мастер-класс проходит в Армении. В этом ключе дирижер заметил, что благодаря проекту есть возможность для молодых армянских музыкантов принимать участие в мастер- классе в качестве оркестрантов. <Думаю,

что это для них тоже интересная школа>, - заметил он.

Раскрывать деталей о предстоящем концерте Петренко не стал, но сообщил, что зрители услышат музыку венских классиков, музыку ХХ века. <Думаю, многие будут удивлены. Это будет тот редкий случай, когда зрители смогут сравнить интерпретацию одной и той же пьесы двумя дирижерами>, - сказал он.

На вопрос корр. АрмИнфо прозвучит ли в программе концерта произведения армянских классиков, Петренко выразил надежду, что в следующий раз вместе с Национальным филармоническим оркестром представит проект, связанный с армянской классической музыкой. При этом он добавил, что у него есть в разработке проект, связанный с записями ныне живущих армянских композиторов.

В свою очередь художественный руководитель Национального филармонического оркестра, главный дирижер Эдуард Топчян отметил важность визита и работы с армянскими музыкантами дирижеров подобной величины, как Василий Петренко. Он напомнил, что Петренко после своего концерта в Ереване 2 годами ранее изъявил желание провести Академию у нас в стране. <И мы должны попробовать в ближайшее время такие возможности создать, чтобы у нас появлялись молодые дирижеры. И общение с подобными мастерами будет крайне важно для их сегодняшнего и завтрашнего дня>, - сказал Топчян.

При этом он выразил надежду, что в следующий раз среди заявителей на участие в мастер-классе будут и армянские молодые дирижеры.

Отметим, что Академия дирижеров Василия Петренко осуществляется по инициативе фонда <Примавера Армения> и Национального филармонического оркестра.