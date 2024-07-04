Четверг, 4 Июля 2024 15:01

АрмИнфо.Мы всей нацией не подготовились, чтобы защитить Арцах. Об этом в ходе брифинга 4 июля журналистам заявил главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян, отвечая на вопрос <кто же сдал Арцах?>.

В частности, он заметил, что после 1994 года была упущена исключительная возможность это достижение защитить. <Кроме этого, мы не смогли создать дипломатическую систему, весь комплекс дипломатических отношений, который бы предоставил нам возможность обеспечить поддержку определенных стран в данном вопросе>, - сказал Синанян.

На вопрос журналистов, кого он имеет в виду, говоря <мы>, уполномоченный по делам диаспоры ответил - армянский народ.

Напомним, что в конце июня с.г. секретарь Совета безопасности Армен Григорян в беседе с журналистами обвинил Россию в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В частности, он заявил, что Россия пришла в Нагорный Карабах, передала его Азербайджану и вернулась в Россию. Григорян подчеркнул, что без разрешения РФ никакой войны не было бы.