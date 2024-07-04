Четверг, 4 Июля 2024 14:45

АрмИнфо.В Баку выразили недовольство публичным заявлением Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания (ЕКПП) при Совете Европы по Азербайджану.

<Вызывает сожаление тот факт, что 3 июня Комитет Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП ) принял решение опубликовать публичное заявление об Азербайджане>, говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде.

Отмечается, что ЕКПП вопреки требованию Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, принял беспрецедентное решение опубликовать в полном объеме отчет по итогам специального визита в 2022 году без соответствующего согласия Азербайджана. <Такой подход несправедлив и необоснован, а также вызывает вопросы с юридической точки зрения>, - заявили в Баку.

Напомним, что 3 июля ЕКПП при Совете Европы опубликовал публичное заявление по Азербайджану. Как отмечалось в документе, причиной такого исключительного решения сделать публичное заявление является прямой отказ властей Азербайджана сотрудничать с ЕКПП. Комитет предпринял искренние попытки вступить в конструктивный диалог с властями Азербайджана для решения проблем, лежащих в основе существования ЕКПП. В своих отчетах он подробно уточнил, что продолжает получать заявления о жестоком обращении и даже пытках со стороны сотрудников полиции.

<Однако МВД Азербайджана не предприняло никаких шагов по реализации давних рекомендаций Комитета по прекращению подобной практики. Кроме того, комитет не получил ответов на письма с просьбой содействовать диалогу посредством переговоров на высоком уровне в Баку или даже после уведомления властей Азербайджана о визите. Это фундаментальное и беспрецедентное нарушение Конвенции. Учитывая серьезность проблем, связанных с жестоким обращением с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов и даже пытками, ЕКПП также решил опубликовать отчет специального визита в Азербайджан в 2022 году в качестве приложения к публичному заявлению>, - отметили в комитете.