Четверг, 4 Июля 2024 14:34

АрмИнфо. Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> продолжает тесное сотрудничество с иностранными посольствами и международными организациями.

В частности, в рамках сотрудничества с Посольством Франции в Армении и Французским институтом на кинофестивале <Золотой абрикос> ереванский зритель сможет насладиться подборкой новейших французских фильмов. Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в Ереване покажут картину Бертрана Бонелло <Зверь>, Дэвида Боаретто <Апрель во Франции>, Алексиса Пазумяна <Черный сад>, Кати Киракосян <Мисак и Мелине Манушьяны>. А 10 июля в рамках традиционного мероприятия <День французского кино> ереванскому зрителю представится возможность посмотреть документальную картину франко-сенегальской актрисы и режиссёра Мати Диоп <Дагомея>, которая удостоилась <Золотого медведя> на Берлинском кинофестивале.

Благодаря сотрудничеству с посольством и Французским институтом в Ереван на <Золотой абрикос> приедут писатель, философ, литературовед Григор Плтян (в качестве члена жюри) и режиссеры Дэвид Боаретто, Алексис Пазумян и Катя Киракосян.

Вместе с центром Гёте в Ереване будет реализована программа <Произведено в Германии>. В частности в рамках <Ереванских премьер> покажут фильм Андреаса Дрезена <От Хильды с любовью>, Северина Фиала и Вероники Франц <Дьявольская баня>, Виктора Косаковского <Архитектон>, Авивы Бархударян <Виген, Бердин и Холодная война>.

Кроме того, в международный и региональный конкурс включены фильмы Ноаза Деше <Ксовтекс>, Фараза Фешараки <Какой сон ты видел прошлой ночью, Параджанов?>, Нафиса Фатоллахзаде <Хабур>.

Посольство Королевства Нидерландов, как и в предыдущие годы, в этом году также поддержит издание ежедневной фестивальной газеты.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> пройдет в Ереване с 7 по 14 июля и будет приурочен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. Открытие состоится в СКК им. К. Демирчяна. Показы фильмов в Доме кино и кинотеатре <Москва>. Почетный гость фестиваля - выдающийся голливудский актер, двукратный обладатель кинопремии <Оскар> Кевин Спейси.