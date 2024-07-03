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АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 3 июля встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.
Согласно источнику, на встрече было особое внимание уделено направлениям сотрудничества, определенным совместной декларацией об установлении стратегического партнерства между двумя странами. В беседе была затронута важность использования имеющегося потенциала в плане дальнейшего углубления торгово-экономических связей.
Собеседники также обсудили текущую ситуацию и проблемы безопасности в регионе. Была подчеркнута важность мира и стабильности. Глава грузинского правительства еще раз подтвердил готовность Тбилиси способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной среды.
В ходе встречи также было акцентировано внимание на существующем сотрудничестве и дальнейших перспективах в сферах туризма, культуры и образования.
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|В Ереване состоится очередная премьера Степанакертского русского драмтеатра
|Научно-методический совет утвердил ряд проектов по реконструкции, укреплению и восстановлению памятников истории и культуры в Арарате, Шираке, Котайке и Лори
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