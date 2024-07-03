Среда, 3 Июля 2024 17:08

АрмИнфо.Неделей ранее кинофестиваль <Золотой абрикос> объявил, что почетным гостем кинофестиваля в этом году станет выдающийся американский актер, обладатель кинопремии <Оскар> Кевин Спейси. Подобная новость вызвала негодование, а в некоторых случаях и жесткую критику у определенных слоев армянского общества, а многие, напротив, поддержали решение руководства кинофестиваля.

В связи с обрушившейся критикой художественный руководитель и директор кинофестиваля <Золотой абрикос> Карен Аветисян в ходе пресс-конференции 3 июля заявил, что визит Спейси в Армению обусловлен профессионализмом актера, а не личностной характеристикой его, как человека. В этом ключе он отметил, что подобного подхода организаторы кинофестиваля придерживаются в отношении всех именитых гостей. <И эта плоскость (человеческая -ред.) не является предметом нашего осуждения>, - сказал Аветисян.

При этом он подчеркнул, что организаторы кинофестиваля относятся с уважением к различным движениям, лицам, которые выступают против насилия. Но назвал неуместными обвинения относительно того, что приглашая Спейси, кинофестиваль поощряет насилие.

Отметив, что есть судебные инстанции имеющие компетенцию принимать решения по подобным вопросам, директор <Золотого абрикоса> сообщил, что организаторы внимательно следили за решением высших судебных инстанций по делу Спейси в США и Великобритании. И в обоих случаях суд оправдал актера. Помимо этого, Аветисян заметил, что сам Кевин Спейси публично раскаялся, но не в тяжких преступлениях, а по этическим соображениям. Он напомнил также, что селебрити встретили стоя, 6- минутными аплодисментами, в Оскфордском университете, который является не последней структурой в мире, а известные актеры, в том числе Шерон Стоун, Шайа Лабаф и Лиам Нисон написали открытые письма с просьбой вернуть Спейси в Голливуд. Помимо этого оскароносный режиссер Поль Шредер рассматривает Кевина Спейси на главную роль в своем новом автобиографическом фильме о Фрэнке

Синатре. <Мы здесь не занимаемся самообманом, это дискурс для широких обсуждений, и важно, что мы тоже не остались в стороне, что Армения не является государством островной логики, отдаленной от всего мира, где люди не в курсе происходящего>, - сказал он.

Вместе с тем, Аветисян назвал несправедливым обвинения в адрес <Золотого абрикоса> в том, что кинофестиваль желает пропиариться любой ценой, в том числе прибегая к черному пиару, приглашая Спейси. Если бы кинофестиваль проводился впервые, то подобные обвинения, как отметил худрук, были бы вполне легитимными, но имея за плечами <пантеон> звездных имен, посетивших фестиваль в течение 20 лет, Кевин Спейси является в этом контексте очередным гостем.

Примечательно, что в рамках <Золотого абрикоса> состоится показ картины <Жизнь Дэвида Гейла> (реж. Алан Паркер, 2003г.) с участием Кевина Спейси, где герой последнего в фильме предстает перед судом. Аветисян заметил, что в данном случае реальный контекст рифмуется с фильмом. Говоря о решении показать эту ленту на <Золотом абрикосе>, глава кинофестиваля подчеркнул: <На это у нас есть право. Это решение художественного поля, а не правового и морального>.

Напомним, что Кевин Спейси обвинялся по делам о сексуальном насилии. В июле 2023 года суд Лондона признал Спейси невиновным по делу о сексуальных преступлениях. Это была уже вторая его победа в суде после того как в 2022 году суд в США оправдал актера по делу об обвинениях со стороны актера Энтони Рэппа.

Отметим, что Спейси дважды лауреат кинопремии <Оскар>, обладатель <Золотого глобуса> в номинации <Лучший актер телесериала>, а также премии Лоренса Оливье (Laurence Olivier Award) за лучшую театральную роль.

Начал свою карьеру с театральной сцены, а в 1995 году получил одобрительные отзывы от кинокритиков за роль Джона Доу в фильме <Семь>. Среди самых успешных работ Кевина Спейси на сегодняшний день: <Подозрительные лица>, <Красота по-американски>, <Жизнь Дэвида Гейла>, <Возвращение Супермена> и сериал <Карточный домик>.

За последние 40 лет Спейси снимался вместе с такими звездами как Брэд Питт, Мартин Фримен, Аль Пачино, Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Сэм Рокуэлл, Гвинет Пэлтроу, Джефф Бриджес, Джек Леммон, Аннетт Бенинг, сотрудничал с лучшими американскими и британскими режиссерами, в числе которых Дэвид Финчер, Алан Паркер, Сэм Мендес, Эдгар Райт, Кертис Хэнсон, Джон Лассетер, Данкан Джонс, Майк Николс, Брайан Сингер и др.