Среда, 3 Июля 2024 16:04

АрмИнфо. В летние июльские дни в 21-й раз в армянской столице пройдет международный кинофестиваль <Золотой абрикос>. В этом году он будет приурочен 100-летнему юбилею двух выдающих мастеров, гениев, всемирно известных деятелей искусства - Сергея Параджанова и Шарля Азнавура.

По словам художественного руководителя и директора кинофестиваля <Золотой абрикос> Карена Аветисяна, Параджанов и Азнавур - это совершенно разные явления, носители разных цивилизаций и видов искусства. Единственное, что их объединяло, как отметил он в ходе пресс-конференции 3 июля, это кино. <И наш фестиваль исторически имел этот слоган - быть перекрестком цивилизаций, культур. Поэтому, когда как не в этом случае <воспеть оду> и отдать дань уважения этим 100-летним юбилярам>, - сказал худрук <Золотого абрикоса>. При этом он отметил, что в течение фестиваля в Ереване будут проходить различные мероприятия, посвященные Параджанову и Азнавуру, в том числе выставки, перформансы и др.

Примечательно, что постером кинофестиваля в этом году стал коллаж Тиграна Амалбашяна, что рифмуется с параджановским искусством коллажа. Карен Аветисян пояснил, что поскольку Параджанова и Азнавура сложно сопоставить, а сам жанр коллажа предусматривает сопоставление сложно сопоставимых вещей, явлений, подобный постер, как нельзя лучше отразит происходящее.

<Амалбашян как искусствовед, работающий в жанре коллажа в конечном итоге соединил Параджанова и Азнавура - не только в историческом и символическом плане, а в визуальном>, - сказал директор <Золотого абрикоса>.

Он напомнил, что праздник кино в этом году впервые пройдет без традиционной красной ковровой дорожки. Творческая команда кинофестиваля приняла решение сменить эту традицию и использовать вытканные местными мастерицами ковроделия ковры по эскизам современного армянского художника Давида Кочунца.

В целом, Аветисян заметил, что XXI <Золотой абрикос> будет полон сюрпризов и важных акцентов. Согласно традиции Ереван посетят именитые лица мировой киноиндустрии, оскароносные режиссеры, продюсеры, актеры, будут представлены фильмы - лауреаты международных престижных кинофестивалей. Как обычно будет проведен международный конкурс полнометражного, регионального и короткометражного кино.

Председателем конкурса полнометражного кино станет американский оскароносный режиссер Александр Пэйн, региональной программы - индийско-американский режиссер Тарсем Сингх, короткометражных фильмов - армяно-канадский режиссер Атом Эгоян. Почетный гость фестиваля - голливудская звезда, лауреат кинопремии <Оскар> Кевин Спейси. В связи с этим Аветисян заметил, что помимо открытой встречи с Кевином Спейси, которая состоится 9 июля в Американском университете Армении, актер проведет также закрытый мастер-класс для армянских студентов.

<И здесь надо понимать, что это не просто символический визит селебрити для дивидендов, а визит Кевина Спейси содержит важный образовательный компонент>, - подчеркнул он.

Отметим, что фестиваль пройдет в Ереване с 7 по 14 июля при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и мэрии Еревана. Открытие состоится в СКК. им.Карена Демирчяна новым фильмом Атома Эгояна <Семь вуалей>. Кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в Доме кино и кинотеатре <Москва>.

Поддержку в проведении кинофестиваля оказали также Посольство Франции в Армении, Французский институт, Посольство Королевства Нидерландов в Армении и Институт Гёте.