Среда, 3 Июля 2024 14:08

АрмИнфо.Глава представительства ЕС в РА посол Василис Марагос считает, что миссия наблюдателей ЕС уже дала вполне конкретные результаты, и ее присутствие в стране показывает, как далеко готов зайти Евросоюз в развитии отношений с Арменией. Об этом заявил Марагос 3 июля в ходе конференции <Армения-Восточное партнерство-ЕС: вызовы и возможности>.

Так, коснувшись устойчивости Армении, Марагос отметил, что, по его мнению, речь идет об устойчивости общества, экономики и институтов. <В Армению уже инвестировано более 600 млн евро, и мы движемся к реализации инфраструктурных проектов, которые планировались давно, но сейчас, я думаю, они становятся реальностью>, - сказал дипломат.

По его мнению, говоря об укреплении устойчивости, необходимо упомянуть поддержку ЕС мира в регионе и урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

В этом ключе, как указал Марагос, также важна роль Восточного партнерства, но Южный Кавказе имеет свои определенные особенности, когда речь идет об Армении, Турции и Азербайджане, а также об отношениях Армения-Грузия.

<Европейский Союз, да, использует свои инструменты, возможно, не всегда очень эффективно, потому что это также зависит от поведения этих партнеров>, - сказал глава делегации ЕС. Тем не менее, заметил Василис Марагос, ЕС прикладывает максимальные усилия, чтобы поддержать налаживание коммуникаций в регионе и международный порядок, основанный на праве.