Среда, 3 Июля 2024 11:16

АрмИнфо.За последние 5 месяцев текущего года 76 бездомных собак нашли хозяев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана, ссылаясь на данные НКО <Центр по уходу за животными>. Примечательно, что их преобладающая часть не являются породистыми.

При этом за весь 2023 год приют обрели свыше 100 собак. В связи с эти Центр ожидает, что в текущем году удастся превысить показатель годовой давности.

В этом деле Центру помогают волонтеры, которые активно ищут семьи для животных. Напомним, что ранее глава Центра Арутюн Аракелян сообщал, что в 2023 к ним в клинику были доставлены 3 436 собак, стерилизованы и вакцинированы против бешенства 2 045, ревакцинированы против бешенства - 753.

Меж тем, напомним, что в течение 2023 года в Армении зафиксированы многочисленные случаи нападений бродячих собак на людей. По словам заместителя начальника Полиции РА, полковника Карена Акопяна в 2022 году было зафиксировано 133 случаев нападений бродячих собак на людей, в 2023 - 134, в январе 2024 года - 5 случаев