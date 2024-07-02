Вторник, 2 Июля 2024 20:37

АрмИнфо. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял координатора по армяно-французскому сотрудничеству Министерства Европы и иностранных дел Франции и Европы Флоранс Провандье.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся многоотраслевого сотрудничества, существующего между двумя странами.

В частности, они коснулись дальнейших шагов по реализации дорожной карты <Армяно- французского экономического сотрудничества на 2021-2026гг> и перспектив децентрализованного сотрудничества.

Собеседники наметили шаги, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами и реализацию целевых программ.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Францией в январе-апреле 2024 года сократился в годовом разрезе на 16,9%, составив $42 млн. При этом экспорт снизился на 27,5% до $2.1 млн., на фоне спада импорта на 16,3% до $39.9 млн.