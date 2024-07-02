Вторник, 2 Июля 2024 17:11

АрмИнфо. Отчет международной правозащитной организации четко зафиксировал, что произошедшее в Арцахе полностью соответствует международно принятому определению этнической чистки. Об этом написал в соцсети Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян. >, - написал Степанян.

А в параллельной реальности, замечает Омбудсмен, постоянно идут разговоры об отзыве Арменией исков, предъявленных против Азербайджана в международных судах, и по некоторым неуточненным данным, процесс уже начался (в конце июня телеграм-канал <Священная борьба>, со ссылкой на дипломатические источники, сообщал, что Е Ереван намерен удовлетворить новое требование Баку отозвать все иски из международных судов - ред).

Если такое произойдет, то это будет означать, что нам <наплевать> на права 150 тысяч человек, считает Гегам Степанян.

Отметим, что Freedom House представила отчет по установлению фактов под названием <Почему в Нагорном Карабахе нет армян?>, в котором документируется, как этнические армяне в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана намеренно подвергались регулярным нападениям, запугиваниям, лишению основных прав и нормальных условий жизни, а также принудительному перемещению. Доклад охватывает период с 44-дневной войны в Арцахе и до азербайджанского военного наступления в сентябре 2023 года. В докладе, в частности, отражена работа международной миссии по установлению фактов, в том числе интервью с сотнями свидетелей и данные из открытых источников, цель - получить ответ на вопрос, почему по положению на май 2024 года в Нагорном Карабахе не проживает ни одного этнического армянина.

Собранные доказательства свидетельствуют о том, что Азербайджан действовал в соответствии с комплексной, методично реализуемой стратегией по изгнанию из Нагорного Карабаха его этнического армянского населения и стиранию исторического и культурного присутствия армян. В докладе четко указывается, что азербайджанское государство постепенно и методично создавало такие условия жизни, которые были направлены либо на постепенное уничтожение армянского населения, либо на то, чтобы сделать невозможным его пребывание и выживание, что привело к вынужденному переселению. "Последовавшие за депортацией армян официальные заявления азербайджанских официальных лиц о том, что проблема Нагорного Карабаха "решена" и "справедливость восстановлена", являются еще одним свидетельством преднамеренности",

- говорится в докладе.

Авторы документа также напоминают, что Азербайджан осуществил депортацию этнического населения Нагорного Карабаха, игнорируя резолюции, принятые всеми международными структурами, в том числе Международным судом ООН и другими.

Работа миссии по установлению фактов показала, что имеется достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что эти действия Азербайджана, а также другие, упомянутые в докладе, также являются преступлениями согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, включая статью 7 (преступления против человечности). А по статье 8 эти деяния являются военными преступлениями и соответствуют определению депортации или насильственного перемещения населения.

Эти выводы и отсутствие внутригосударственных судебных преследований в Азербайджане подчеркивают острую необходимость международного юридического надзора и подотчетности, дабы дело было передано в Международный уголовный суд чтобы обеспечить тщательное расследование и возможное судебное преследование лиц, ответственных за эти ужасающие действия, отмечается в документе.

Доклад обсудили 1 июля в Ереване в рамках Армянского форума демократии.