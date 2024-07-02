Вторник, 2 Июля 2024 16:43

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Григор Минасян с председателем Международного уголовного суда (МУС) Томако Аканэ в Королевстве Нидерландов (Гааге) обсудил возможности расширения сотрудничества.

Согласно пресс-службе минюста, Григор Минасян напомнил, что 3 октября 2023 года Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 февраля 2024 года. <Ратифицировав Хартию, Армения подтвердила свою приверженность борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие преступления, угрожающие миру и безопасности во всем мире. Таким образом, РА признала юрисдикцию МУС задним числом, взяв на себя обязательство привести национальное законодательство в соответствие с принципами Римского статута>, - говорится в сообщении.

Глава армянского минюста подтвердил приверженность Армении обеспечению непрерывности сближения национальной правовой базы для реализации Римского статута, в то же время выразил готовность развивать возможности соответствующих правоохранительных органов в контексте эффективной реализации постратификационного процесса Римского статута. Минасян также выразил благодарность Международному уголовному суду за возможность укрепить сотрудничество.

Председатель Международного уголовного суда Томако Аканэ, в свою очередь, поздравила Армению со вступлением в МУС, и выразила готовность поддержать Армению в постратификационном процессе Римского статута и в других сферах сотрудничества.

Отметим, что ранее Москва неоднократно отмечала, что считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.