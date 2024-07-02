Вторник, 2 Июля 2024 16:43

АрмИнфо. Сигнал о том, что в аэропорту "Ширак" города Гюмри якобы заложена бомба, оказался ложным. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Согласно его записи, сотрудники полиции, сотрудничая с коллегами из СНБ и приняв неотложные оперативно- следственные меры, задержали 36-летнего мужчину. Он подозревается в ложном сообщении о якобы заложенной бомбе. Работа аэропорта восстановлена в полном объеме.