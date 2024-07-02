Вторник, 2 Июля 2024 14:42

АрмИнфо.Степанакертский русский драмтеатр (СРДТ) представит в Ереване очередной спектакль. На сей раз ереванский зритель увидит иммерсивную постановку СРДТ <Опасный поворот> по одноименной пьесе английской классика Джона Б. Пристли (1932г.).

Эта история, созданная в лучших традициях психологического английского герметичного детектива. Ее экранизировали, ставили неоднократно на различных театральных подмостках разных стран, но впервые спектакль будет сыгран с участием зрителей. <Желаете принять участие в распутывании сложных и совсем неоднозначных человеческих взаимоотношений, ну и, конечно, самого преступления? Приходите!>, - говорится в сообщении СРДТ.

Спектакль пройдет в <Доме А> (ул. Айгедзора, 69), 7, 9 и 10 июля при участии организации ARMENIAN HERITAGE и культурного центра Терьян. Билеты доступны по следующей ссылке: https://www.tkt.am/ru/iiulskaia-premera-stepanakertskogo-russkogo­dramaticeskogo-teatra-opasnyi-povorot-10-jul- 2024/eid/1277/group/1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3dL_-kpB­N5C0wY36BshYwoXfnLfETN9uhDI9_BbSGL3Bwm4sAXhjTcUo_aem_zEp3MuZcP2OFyQ­HdQY3jA

Отметим, что СРДТ учрежден в марте 2022 года в городе Степанакерт, где действовал до сентября 2023 года. При поддержке Организации ДИАЛОГ возрождён и действует в Ереване. Учредитель и директор театра

- Александр Бордов. Художественный руководитель - Жанна Крикорова. Попечительский совет - Юрий Навоян (председатель), Александр Крикунов, Самвел Караханян.

Напомним, что в Ереване это уже четвертая премьера СРДТ. В январе этого года театр представил спектакль <Во весь голос> по В. Маяковскому. Стоит отметить, что это был последний спектакль, который был сыгран в блокадном Степанакерте в июле 2023 года. В марте с успехом прошел экспериментальный спектакль <Иранская конференция> по пьесе И.Вырыпаева, а в апреле - зажигательная комедия <Голубцы по объявлению> по пьесе А.Финка.