Вторник, 2 Июля 2024 11:50

АрмИнфо. Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна, Авет Погосян освобожден от должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

"Руководствуясь частью 1 статьи 9 закона "Об общественной службе", освободить Авета Погосяна с должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности с 3 июля 2024 года", - говорится в решении главы армянского правительства.

Отметим, что Авет Погосян занимал этот пост с июня 2022 года. До этого он был руководителем столичного административного района Кентрон.