Вторник, 2 Июля 2024 11:47

АрмИнфо.В управление полиции Ширакской области МВД Армении поступил сигнал о заложенной бомбе в аэропорту "Ширак" города Гюмри. Об этом сообщает сайт криминальной хроники shamshyan. com.

Согласно источнику, сигнал поступил в 08:50. Звонивший сообщил о том, что бомба вот-вот взорвется. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов оцепили здание аэропорта, эвакуировав его сотрудников. В данный момент на месте происшествия работают пожарные и спасатели Спасательной службы МВД РА.