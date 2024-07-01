Понедельник, 1 Июля 2024 21:24

АрмИнфо. Пока в Конституцию Армении не будут внесены изменения, устраняющие территориальные притязания к Азербайджану, мирного договора с ней не будет подписано. Об этом, как сообщает TURAN, заявил 1 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты вновь назначенного посла Канады Кевина Гамильтона.

<Главным условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении. Ибо в ней содержатся территориальные притязания к Азербайджану. И пока этого не произойдет (изменения Конституции), мирный договор не будет подписан>, - сказал Алиев.

Вместе с тем, Алиев указал на <достаточно ускоренное продвижение на мирных переговорах>. <На мой взгляд, работу на текстом мирного договорами, по меньшей мере над основными принципами, мы можем завершить в течение нескольких месяцев>, - сказал Алиев. По его мнению, сначала могут быть достигнут договоренными по основным принципам, их парафирование и далее работе над текстом соглашения.

Однако он вновь подчеркнул, что <это возможно, в случае изменения конституции Армении>. По поводу комментария посла относительно <права на возвращения> Алиев сказал, что это право должно быть обеспечено на основе принципов взаимности, и, в частности, распространено на представителей общины т.н. Западного Азербайджана