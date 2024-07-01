Понедельник, 1 Июля 2024 19:10

АрмИнфо. Депутаты парламента Армении во главе c вице- спикером и сопредседателем армяно-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству Акопом Аршакяном 4-6 июля командированы в Череповец (РФ).

Как отмечается в решении главы НС Алена Симоняна, в состав делегации войдут председатель Постоянной комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и экологии Ваге Галумян, депутат от правящей фракции Алексей Сандыков, а также главный специалист отдела международных организаций Департамента внешних связей НС Софья Мнацаканян.

Других подробностей не сообщается.