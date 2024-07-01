Понедельник, 1 Июля 2024 18:21

АрмИнфо.Ставший уже традиционным "Тараз Фест" (фестиваль национального наряда) в этом году пройдет в армянской столице 10-11 августа. Как сообщает пресс-служба Комитета по туризму, мероприятие осуществляется в Армении уже в 6-й раз. В этом году фестиваль расположится на территории парка Победы.

"Тараз Фест" проводится с целью популяризации, представления и развития национальных традиций, культуры и нарядов как для жителей, так и гостей столицы.

Как правило, в фестивале принимают участие также представители национальных меньшинств. В рамках первой части мероприятия состоится выставка-ярмарка армянских мастеров- ремесленников, показ-конкурс между молодыми дизайнерами, национальные игры, образовательные и развлекательные программы. В рамках второй части ожидается показ национальной одежды. В частности, это будут представлены индивидуальные коллекции одежды от <Культурного центра Терян>, местных и международных армянских дизайнеров. "Тараз Фест" проходит при поддержке Кормитета по туризму.