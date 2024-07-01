Понедельник, 1 Июля 2024 12:57

АрмИнфо. Проведение референдума о вступлении Армении в Европейский Союз нецелесообразно. Об этом 1 июля в ходе проведения Армянского демократического форума заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Тем не менее, как отметил глава правительства, у армянского народа есть европейские устремления. "Говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам в Европейском парламенте заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не выступил с этим заявлением. Если мы проводим референдум, мы должны проводить и кампанию. В таком случае, люди будут задавать нам вопросы: как и когда, хочет этого ЕС или нет? Люди спросят, готов ли ЕС принять нас? Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что в странах ЕС происходят процессы, которые, как минимум, вызывают вопросы, связанные с выборами. Мы заявили о нашей политической воле на самом высоком уровне", - сказал Никол Пашинян.

Напомним, что ранее четыре внепарламентские партии призвали к организации референдума о вступлении Армении в Евросоюз. В своем заявлении лидеры партий Тигран Хзмалян (Европейская партия), Арам Саркисян (<Республика>), Арман Бабаджанян (<Во имя Республики>) и Левон Ширинян (Христианско- демократическая партия) отметили, что <исходя из геополитических процессов и внутриармянской необходимости> предлагают организовать референдум в ближайшие 3-4 месяца. В мае текущего года премьер Армении Никол Пашинян в рамках Копенгагенского саммита демократии заявил о желании видеть Армению членом Евросоюза уже в этом году. Спикер Национального Собрания РА Ален Симонян 29 февраля заявил о готовности Армении стать кандидатом в члены ЕС. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, 8 марта в интервью турецкому TRT заявил, что "у народа Армении действительно есть европейские устремления".