Понедельник, 1 Июля 2024 12:48

АрмИнфо. В ближайшие годы мы обновим стратегический диалог с Арменией, который превратится в стратегическое партнерство. Об этом заявила Посол США в Армении Кристина Квин в рамках выступления на ежегодном форуме за демократию Armenian Forum for Democracy. "Это укрепит суверенитет Армении", - подчеркнула она.

Высоко оценив развитие демократических процессов в нашей стране в контексте распространения демократических идей, дипломат отметила, что в этом вопросе большую роль сыграло гражданское общество.

Квин заявила, что приверженность Армении демократическому будущему является примером для всего мира. "США горды тем, что помогают Армении в этих усилиях, в области энергетики , в торговой сфере и др. Я действительно горда работами, которые осуществляются в направлении укрепления демократии и обеспечении защиты прав человека", - сказала глава внешнеполитического ведомства США.

Цитируя госсекретаря США Энтони Блинкена, она отметила, что демократия - это единственный воздействующий инструмент для реализации человеческого потенциала.

Квин добавила также, что США содействуют Армении в борьбе с коррупцией, реформировании силовых структур, проведении справедливых выборов, обеспечении медиасвободы.

"Демократия требует постоянной приверженности, и мы работаем друг с другом, чтобы преодолеть вызовы и создать мир, где демократия будет развиваться", - подчеркнула она.

Отметим, что форум проходит по инициативе организации Freedom House и НПО <Союз информированных граждан>. Цель форума - собрать все заинтересованные стороны в продвижении демократии в Армении для обсуждения проводимых реформ и существующих проблем.