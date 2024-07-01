Понедельник, 1 Июля 2024 10:34

АрмИнфо. Движение "Тавуш во имя Родины" проведет сегодня собрание во дворе церкви Святой Анны.

В повестке, как говорится на официальной странице Движения, два вопроса: делимитация и демаркация и Арцах.

В частности, о том, что сегодня происходит в стране и как должен проходить процесс демаркации и делимитации представит политолог Эдгар Элбакян, а проблемы, вызовы и приоритеты арцахской повестки представит аналитики Карен Бекарян.