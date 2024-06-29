Суббота, 29 Июня 2024 14:33

АрмИнфо.Уволен глава Военно-промышленного комитета Армении.

Как сообщает официальный сайт правительства, решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Артём Меграбян с 1 июля 2024 года будет освобожден от должности председателя Комитета военной промышленности. В документе не указаны причины отставки.

Напомним, что Меграбян был назначен на этот пост в мае 2022 года, а прежде руководил одним из оборонных предприятий страны. В январе 2024 года он был переназначен