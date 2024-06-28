Пятница, 28 Июня 2024 13:29

АрмИнфо.Гражданская инициатива <Айакве> 28 июня представила сообщение о преступлении в Генеральную прокуратуру Республики Армения.

<Данное сообщение относится к событиям 12 июня, в частности, о многочисленных нарушениях закона, допущенных полицией. С тех трагических событий прошло более 2 недель, возбуждены уголовные дела, многие пострадавшие написали заявления о преступлении>, - заявил журналистам соучредитель инициативы <Айакве> Аветик Чалабян у здания генпрокуратуры.

По его словам, основная цель действий <Айакве> в том, что 12 июня с их точки зрения были не отдельные случаи применения спецсредств или насилия в отношении демонстрантов, а была умышленная провокации со стороны руководства полиции с целью сорвать мирное собрание и превратить его в беспорядки и подавить его.

Этому, как указал общественный деятель, есть несколько свидетельств. Изначально по соседству с мирной акцией находились войска полиции. А их, согласно закону, там не должно было быть. Они могут быть привлечены только в случае массовых беспорядков и то если иные правоохранители не в состоянии решить вопрос, отметил он. Во-вторых, во время собрания со стороны полиции начались провокации. <Силы полиции бросали разные предметы, бутылки, чтобы спровоцировать>, - заметил Чалабян. В третьих, разные подразделения полиции отделили группы демонстрантов и жестоко избивали.

И самое главное, применение спецспедств, при том, что никакой угрозы от демонстрантов не было. <Спецсредства были применены не только без повода, но и с нарушением правил применения - бросали прямо в гущу людей, чтобы причинить побольше повреждений. Цель превратить мирное в неуправляемое массу и возложить вину на организаторов>, - подчеркнул он.

На основе этого <Айакве> требует от генпрокуратуры возбудить уголовное дело по статьям 236, 441 и 450 УК РА.

Вечером 12 июня у здания парламента Армении произошли столкновения между участниками движения <Тавуш во имя Родины> и сотрудниками полиции РА, в результате которого были применены светошумовые гранаты. В числе пострадавших значится 101 человек, в том числе 18 полицейских. Следственный комитет РА по данному факту возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.