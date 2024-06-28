Пятница, 28 Июня 2024 12:58

АрмИнфо. Ряд европейских депутатов выступили с совместным заявлением относительно реакции официальных лиц Азербайджана и России на военно-техническое сотрудничество Армения-Франция.

В заявлении констатируется, что недавно Франция и Армения подписали контракт в контексте военно-технического сотрудничества, что вызвало резкую реакцию со стороны России, синхронно с Азербайджаном.

В этом ключе европарламентарии напомнили, что каждое государство имеет суверенное право содержать боеспособные вооруженные силы, оснащенные современной военной техникой. "Оба режима обвинили Францию в разжигании конфликта в регионе Южного Кавказа, что еще раз подчеркивает наличие определенного сговора между обеими странами, который привел к этнической чистке более 140 000 армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. Этот сговор продолжается, и Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей закрывают на это глаза.

Вызывает недоумение то, что авторитарные и агрессорские страны, такие как Азербайджан и Россия, осуждают государства-члены ЕС, такие как Франция, в "стремлении использовать существующие разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения своих собственных оппортунистических целей". Это никоим образом не может быть приемлемо для Европейского Союза, и настало время ввести санкции против диктаторского режима Алиева за его деструктивные действия по подрыву регионального мира и безопасности, а также нарушения прав человека.

Мы решительно осуждаем официальные заявления Баку и Москвы и призываем Комиссию и Европейскую службу внешних связей немедленно отреагировать на эту ситуацию", - говорится в заявлении европейских депутатов.

Заявление подписали 15 депутатов Европейского парламента, в том числе: Мириам Лексманн (ЕНП, Словакия), Франсуа-Ксавье Беллами (ЕНП, Франция), Чарли Веймерс (ECR, Швеция), Натали Луазо (Renew, Франция), Костас Мавридес (S&D, Кипр).

Отметим, что 18 июня министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). А 17 июня в Минобороны Армении сообщили, что в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно- промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, что еще 27 сентября 2023 года тогдашний глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала назначение французского военного атташе в Ереване с целью дальнейшего укрепления двустороннего оборонного сотрудничества.

А уже в начале октября того же года Франция положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция уже поставила Армении 24 единицы легких бронемашин типа "Бастион". В целом Армения получит 50 таких машин.