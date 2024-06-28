Пятница, 28 Июня 2024 12:57

АрмИнфо. Сохранение территориальной целостности государств Южного Кавказа является для Тегерана "красной" линией. Об этом 28 июня в Ереване журналистам заявил посол Исламской республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани, отвечая на вопрос о притязаниях Азербайджана на Сюникскую область Армении.

По словам дипломата, если государства региона заявляют о своем стремлении к миру, они не должны использовать в своем лексиконе угрозы в адрес друг друга. "Я надеюсь, что результаты президентских выборов, которые сегодня проходят в Иране, будут способствовать дальнейшему укреплению отношений с Арменией. Мы уважаем территориальную целостность вашей страны и выступаем против любого изменения международно признанных границ, а также геополитических изменений, независимо от смены правительств в Иране и в Армении", - заявил Собхани.

Он добавил, что Республика Армения для Ирана является очень важной страной, хорошим и честным соседом, системы безопасности которых взаимосвязаны.

Отвечая на вопрос о том, что предпримет Тегеран в случае агрессии Азербайджана на Сюникскую область Армении, посол заметил, что развитие отношений между двумя странами, в том числе, в сфере безопасности, зависит от армянской стороны. "Мы заявили о своей готовности на взаимной основе сотрудничать по всем направлениям в интересах двух стран. Это сотрудничество возможно на любом уровне, но оно должно происходить на взаимной основе и на взаимном восприятии ситуации", - подчеркнул Собхани.

Напомним, сегодня в Иране стартовали внеочередные президентские выборы, которые проходят после гибели бывшего президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета. В Армении открылись два избирательных участка возле посольства Ирана и в Голубой мечети. Посол ИРИ проголосовал в Ереване одним из первых.