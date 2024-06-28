Пятница, 28 Июня 2024 12:55

АрмИнфо. На международном кинофестивале <Золотой абрикос>, который в этом году пройдет с 7 по 14 июля в армянской столице, состоится специальный показ документальной картины Зары Джян о Сергее Параджанове <Я отомщу миру любовью>.

Показ фильма пройдет 8 июля в большом зале Дома кино, почетными гостями станут режиссеры Атом Эгоян и Тарсем Сингх, которые также снялись в картине. Фильм начинается с решения автора – современного режиссера, покинуть страну, в которой она живет из-за происходящих

драматических событий и вернуться на родину, в Армению, чтобы понять, как продолжать жить. Музей Сергея Параджанова становится местом вдохновения для режиссера. В картине прошлое встречается с настоящим. Через жизнь и творчество Параджанова и именно вместе с ним будут исследованы такие вопросы, как тема свободы человека в несвободных условиях, как колючая проволока и войны влияют на культуру и деятелей культуры, какой, возможно, единственно правильный выбор в условиях токсичной реальности и т. д.

Фильм снят в копроизводстве с Францией при участии Великобритании. Продюсеры - Ани Восканян и Зара Джян, французский сопродюсер фильма - Стефан Журден. Автор кадров - канадский кинооператор армянского происхождения Норайр Каспер. Проект был поддержан Национальным киноцентром Армении, Министерством образования, науки, культуры и спорта, а также французскими компаниями CNC и Cine+.

Съемки проходили в Армении, Сербии, Латвии и Германии, где были сняты интервью с Эмиром Кустурицей (югославский и сербский кинорежиссер), Чулпан Хаматовой (российская актриса театра и кино), Лорой Гуэрра (супруга итальянского поэта и писателя Тонино Гуэрра), Атомом Эгояном (канадский кинорежиссер), Артаваздом Пелешяном (армянский кинорежиссер), Жоэлем Шапроном (французский киновед), Али Хамраевым (узбекский кинорежиссер и сценарист) и Левоном Абраамяном (армянский художник и этнограф). Индийский кинорежиссер Тарсем Сингх приехал в Ереван специально для участия в съемках.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> будет посвящен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. Согласно традиции, в рамках <Золотого абрикоса> ереванский зритель получит возможность посмотреть конкурсные фильмы из разных стран мира, а также из самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). Ожидается также визит выдающихся деятелей мирового киноискусства, которые представят свой опыт и искусство кинолюбителям в Армении. Почетным гостем кинофестиваля в этом году станет оскароносный голливудский актер Кевин Спейси.