Пятница, 28 Июня 2024 12:53

АрмИнфо.Издание Politico в публикации под заголовком "Странная лоббистская кампания недели" выявило, как Азербайджан за рубежом осуществляет целенаправленную пропаганду против армянского филантропа Рубена Варданяна, которого они незаконно удерживают в бакинской тюрьме.

В Politico очень удивились, когда на прошлой неделе в ее редакцию и редакции других СМИ пришло электронное письмо от одной PR компании, речь в котором шла об операциях так называемых "агентов российского влияния" в Европе. Хотя это заявление звучало весьма вызывающе, в редакции обратили внимание на тот факт, что в центре оказался только один человек - олигарх российско-армянского происхождения Рубен Варданян. "В данный момент Варданян находится за решеткой в Азербайджане после того, как эта страна перешла в наступление с целью захватить Нагорный Карабах, вслед за которым начался массовый исход армянских жителей региона. Хотя 56-летний предприниматель заработал свои деньги в Москве и был подвергнут санкциям Украины за участие в пророссийском инфраструктурном бизнесе, он отказался от российского гражданства, чтобы заняться политикой и стать государственным министром Карабаха. Ходили слухи, что он поддерживал связь с Кремлем, но российские миротворцы, которых перебросили в регион, в конечном итоге оставили Варданяна и других местных лидеров в плену у азербайджанцев", - отмечает редакция.

Бывший руководитель Unilever Пол Полман и соучредитель фармацевтической компании Moderna Нубар Афеян входят в число тех, кто активно агитирует за освобождение Варданяна. В офисе Варданяна также подтвердили, что его номинировали на Нобелевскую премию мира, но шансы на то, что он получит желанную премию с его богатым прошлым, практически равны нулю. Тем не менее, согласно нескольким сообщениям местных СМИ, Азербайджан пришел в ярость от одной только мысли о выдвижении Варданяна на Нобелевскую премию. Именно здесь начинается PR кампания. В ней утверждалось, что депутаты Европарламента поддержали предложение, призывающее Нобелевский комитет признать Варданяна российским агентом и исключить его из числа потенциальных лауреатов премии. Согласно пресс-релизу, который разослала PR компания под эгидой украинского Центра анализа и стратегий, депутаты Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель и Карен Мельхиор поддержали призыв включить Варданяна в "черный список" престижной премии. Но есть одна проблема: пара законодателей заявила Politico, что они здесь ни при чем, и предположили, что их слова намеренно вырвали из контекста, чтобы поддержать позицию Азербайджана. <Я приняла участие в этом мероприятии, потому что речь шла о российской дезинформации>, - сказала депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель. - <Позорно, что оно (участие), похоже, используется для азербайджанской дезинформации. Я не поддерживала бы какую-либо совместную декларацию и не участвовала бы, если бы следы вели в посольство Азербайджана>.

Датчанка Мельхиор также сказала Politico, что не подписывалась под этим заявлением и не собирается этого делать. Представитель Брюссельского международного пресс-клуба отрицал, что имеет какое-либо отношение к повышению доверия к такому лоббистскому мероприятию. "Любой желающий может забронировать наше заведение, как и любой отель в Брюсселе, и у нас сотни мероприятий в год", - заявил сотрудник, который ответил на звонок из газеты Politico. - "Но мы не являемся организаторами этих мероприятий, мы их просто проводим".

Сложно понять, что из себя представляет украинский Центр анализа и стратегий. Похоже, у этой организации нет актуального сайта на английском или украинском языке; у нее 88 лайков на странице в Facebook, и четыре из пяти опубликованных ссылок ведут на проазербайджанские статьи в Google, который написал основатель Центра Игорь Чаленко. "Азербайджан уже сталкивается с критикой в связи с добычей нефти и его сетью влияния на Западе, но искажение позиций депутатов Европарламента может привести к новому разрыву отношений между страной и парламентом", - говорится в материале издания.

Напомним, что осенью 2022 года Рубен Варданян отказался от российского гражданства, переехал в Арцах и 4 ноября 2022 года возглавил правительство республики. 23 февраля 2023 года он был освобожден с должности, но остался жить в Арцахе. Через неделю после сентябрьской агрессии Азербайджана против Арцаха Варданян попытался выехать из республики, но был задержан на пограничном переходе азербайджанскими силовиками. Баку обвиняет его в "финансировании терроризма", "участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп" и "незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики".