Пятница, 28 Июня 2024 12:48

АрмИнфо. Армения не подпишет бюджет ОДКБ на 2024 год, о чем официально уведомила Секретариат Организации. Об этом армянским СМИ сообщили в МИД Армении.

Согласно армянскому внешнеполитическому ведомству, Армения официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздержится от подписания решения СКБ Организации "О бюджете ОДКБ 2024" и участия в предусмотренном решением финансировании деятельности организации. "Следовательно, Республика Армения не брала на себя никаких обязательств относительно финансирования, предусмотренного указанным решением", - заявили в МИД Армении.

Отметим, что официальный Ереван еще 8 мая текущего года заявил, что не будет участвовать в финансировании ОДКБ в ткущем году. После данного заявления Еревана в МИД России заявили, что Москва исходит из того, что у Армении сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

Ранее премьер Армении заявил о заморозке членства страны в ОДКБ и не исключил в будущем полного выхода из Организации.