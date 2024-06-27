Четверг, 27 Июня 2024 18:38

АрмИнфо.Мирный договор между Азербайджаном и Арменией призван не только положить конец войне и ужасному конфликту, существующему с 90-х годов, но и для обеспечения потенциально большого трафика для стран помощник Госсекретаря США Джеймс О'Брайен о своей поездке в Азербайджана на слушаниях в Комитете Палаты представителей по иностранным делам Центральной Азии и всего региона.

<С президентом Алиевым мы предельно ясны: пришло время установить мир. И это вопрос не только Азербайджана, который надеется, что его будут уважать как мирового лидера, когда он примет конференцию COP29. Это и всего региона и Центральной Азии. Все эти страны сейчас экспортируют товары только через Китай или Россию. Для того, чтобы у них был выход, они должны работать через Азербайджан. Один маршрут проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально гораздо больший трафик пройдет через Азербайджан, Армению и Турцию. И в этом плане нам нужен мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Наше послание заключается в том, что пришло время установить мир>, сказал помощник Госсекретаря США.

Напомним, что сегодня начинается визит Джеймса О'Брайена в Азербайджан, где планируется его встреча с высшим руководством страны.

Ранее Джеймса О'Брайен посетил Грузию и Армению. 26 июня в ходе еженедельного брифинга официальный представитель Госдепа США Меттью Миллер на просьбу рассказать с какой целью в последнее время О'Браена посещает страны Южного Кавказа, заявил: "Мы продолжаем заниматься дипломатией для решения ряда нерешенных проблем в этом регионе. Это то, над чем мы работаем уже некоторое время"