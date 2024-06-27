Четверг, 27 Июня 2024 17:35

АрмИнфо.Безусловно, Армения категорически против войны, не только ввиду гуманистических идей, а потому что мы сами столкнулись с подобными разрушениями в нашем регионе. Подобным образом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ответил на вопрос о позиции Армении в российско- украинской войне в ходе совместной конференции в Таллине с главой внешнеполитического ведомства Эстонии Маргусом Цахкна.

Он сказал, что Армения видела насильственное перемещение гражданского населения, таргетирование гражданских инфраструктур и т. д. <Война всегда ужасная вещь, и мы выступаем категорически против войны. Вместе с тем мы поддерживаем не только мир и стабильность, но и территориальную целостность стран>, - отметил Мирзоян.

В связи с этим он отметил, что Армения может только призвать государства в срочном порядке прекратить военные действия.