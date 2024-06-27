Четверг, 27 Июня 2024 16:33

АрмИнфо.Движение <Тавуш во имя Родины> анонсировало сборы у церкви Святой Анны. Согласно сообщению Движения в фейсбук, сборы состояться сегодня в 20:00.

В рамках встречи со сторонниками Движения будут обсуждаться последствия митинга 12 июня в контексте поведение силовых структур, реакции и ее отсутствия, а также дальнейшие шаги. Помимо этого в ходе собрания обсудят региональную ситуацию.

Как ранее отметил лидер Движения Баграт Србазан, все важные вопросы и повестка будут обсуждаться и формироваться во дворе церкви Святой Анны.