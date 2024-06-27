Четверг, 27 Июня 2024 12:37

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении инициировала законодательные поправки к закону "О службе в органах национальной безопасности", которые позволят сотрудникам СНБ Нагорного Карабаха занять вакантную должность в уполномоченном органе национальной безопасности РА. Проект закона одобрен на заседании правительства РА 27 июня, который в установленном порядке будет направлен в парламент страны.

Как отмечается в пояснении к документу, после событий в Нагорном Карабахе многие сотрудники СНБ Арцаха выразили желание продолжить службу в органах национальной безопасности Республики Армения. Однако, согласно статье 14 Закона "О службе в органах национальной безопасности" на службу могут поступить только граждане Республики Армения. Помимо этого, постановлением Правительства от 26 октября 2023 года, лица, зарегистрированные в государственном регистре народонаселения НК, были взяты под временную защиту правительством РА и признаны беженцами, что является обстоятельством, которое напрямую препятствует службе в органах национальной безопасности РА. И даже, если сотрудники СНБ НК подадут заявление и получат гражданство РА, последние, с учетом возрастных ограничений, будут иметь возможность быть принятыми в органы национальной безопасности РА только на должности младшей и средней группы. Тем временем, многие из тех, кто желает служить в СНБ РА, занимали главные или высшие должности в СНБ НК и имели высокие офицерские звания, и получение последними гражданства РА не будет достаточным основанием для назначения на равную воинскую должность в СНБ РА.

На основании вышеизложенного, армянские коллеги из СНБ посчитали необходимым внести соответствующую поправку в Закон "О службе в органах национальной безопасности", согласно которой лица, по состоянию на 19 сентября 2023 года занимающие должности в Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха, будут иметь возможность продолжить службу в органах национальной безопасности РА, если они соответствуют требованиям национальной безопасности для назначения на данную должность, предъявляемым к сотрудникам органов безопасности.

Проектом предусмотрено создание основы для продолжения службы в случае появления вакантной должности в государственном уполномоченном органе, предусмотренной статьей 19 части 6.1 Закона "О службе в органах национальной безопасности". При назначении на должность в уполномоченном органе будут учитываться стаж службы в Нагорном Карабахе, занимаемая должность и звание, а действие закона будет распространено на лиц, занимавших должность в Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха по состоянию на 19 сентября 2023 года, и назначенных на должность для продолжения службы в уполномоченном органе до 1 июля 2025 года.