Четверг, 27 Июня 2024 12:14

АрмИнфо. В преддверии 155-летия Комитаса в Ереване состоится концерт, посвященный Вардапету - <Комитас - музыкант и поэт>. Автором концертной программы является армянский рок-певец, поэт и композитор Ваан Арцруни.

Проект уникален по своему жанру и эстетике, поскольку включает в себя оригинальные вокальные, вокально-инструментальные, фортепианные и хоровые композиции Комитаса, а также многогранные интерпретации его наследия. А лирика Комитаса будет представлена в произведении Ваана Арцруни <Комитас. Десять откровений>, которое состоит из 10-ти песен, авторства Комитаса, а музыка принадлежит Ваану Арцруни.

В рамках мероприятии выступит певица, заслуженная артистка РА, профессор Ереванской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, участница многих престижных фестивалей Анна Маилян, а также духовный пастырь армянской церкви Святого Акопа в Эванстоне (США) отец Ован Ходжа-Эйнатян и основанный им ансамбль <Нарекян зангакакер>, ансамбль KVART в расширенном составе (художественный руководитель Нарек Авагян). Для афиши концерта использована картина выдающегося армянского художника Валентина Подпромогова <Комитас>.

Отметим, что концерт состоится 2 июля, в 19:30, в Концертном зале им. А. Бабаджаняна