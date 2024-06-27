Четверг, 27 Июня 2024 12:13

АрмИнфо. Армения хочет быть частью Евросоюза, и поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией - об этом во время своего визита в Латвию заявил Rus.LSM (объединенный новостной портал Латвийского Радио и Латвийского Телевидения) председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Отмечается, что безопасность на Южном Кавказе, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, и дальнейшее развитие отношений Армении и ЕС - главные темы, которые президент Национального собрания Армении Ален Симонян сегодня обсуждал со своей латвийской коллегой Дайгой Миериней в Риге.

<Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны>, - поделилась Дайга Миериня.

Объединенный новостной портал Латвийского Радио и Латвийского Телевидения отмечает, что ранее о заморозке участия Армении в ОДКБ заявлял и премьер-министр страны Никол Пашинян. Поводом стало бездействие России во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Регион полностью перешёл под управление Азербайджана. Это показало, что договор о коллективной безопасности по отношению к Армении - не выполняется. И теперь Армения планирует искать поддержки в другом союзе.

<То, что происходит у нас в регионе - это та же история, что в Украине. Просто действующие лица чуть другие. Нам нужна поддержка для установления долгосрочного мира. У нас нет никаких территориальных претензий к нашим соседям. Все, что нам необходимо - желание Азербайджанского правительства установить мир. И в этом нам нужна помощь и Латвии, и остальных европейских партнеров. Мы разделяем ценности Латвии и членов ЕС, поэтому нам нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом семьи Евросоюза>, - заявил Rus.LSM президент Национального собрания Армении Ален Симонян.

Какой может быть реакция России, если Армения вступит в ЕС? В Армении в ближайшее время хороших отношений между странами не ждут. Особенно при действующей российской власти - доверия нет. <Насчет какой-то ревности России - надо было быть хорошим партнером, защищать союзников, и быть честными с партнером - даже если этот партнер маленький. У нашего общества есть решение - быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия - о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум и я уверен, что наши люди скажут <да>>, - сказал Ален Симонян.

<Поддерживает путь Армении в Европу и Латвия. Спикер Сейма Дайга Миериня отметила, что видит Армению в единой семье демократических стран. В октябре 2023 года Латвия выделила Армении 100 тысяч евро на преодоление пост-карабхского кризиса, когда в стране был массовый приток беженцев. Во время своего визита в Латвию председатель Национального собрания Армении Ален Симонян также встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и министром иностранных дел Байбой Браже, посетил музей оккупации и возложил цветы к памятнику свободы>, - пишет LSM.lv.