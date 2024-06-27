Четверг, 27 Июня 2024 12:12

АрмИнфо.Госдепартамент США опубликовал доклад о религиозной свободе в 2023 году и рассказал о существующих в Армении проблемах. В докладе Госдепа напоминается, что Конституция Армении гласит, что каждый имеет свободу мысли, совести и религии. Она признает Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ) как национальную церковь и хранительницу национальной идентичности, но также устанавливает разделение религиозных организаций и государства.

В Госдепе напомнили, что Закон запрещает, но не дает определения прозелитизма, который можно интерпретировать как принудительное обращение. Он запрещает "препятствование осуществлению права на свободу религии", а также разжигание ненависти или подстрекательство к насилию в отношении человека или группы на основе религии, при этом наказания включают штрафы, общественные работы и тюремное заключение.

"Несмотря на приостановку судебного процесса над езидским правозащитником Сашиком Султаняном в 2022 году, правительство продолжало выдвигать против него обвинения в <разжигании вражды", и ордер на его арест оставался в силе.

Кроме того, в октябре ереванский суд приговорил баптиста Давида Назаретяна к двум годам лишения свободы за уклонение от военной или альтернативной службы или призыва, несмотря на его неоднократные просьбы пройти альтернативную гражданскую службу; суд заявил, что он не смог доказать, что военная служба противоречит его религиозным

убеждениям. Государственный следователь по этому делу обратился к теологическому факультету ЕГУ с просьбой проверить религиозные

убеждения Назаретяна"- отметили в Госдепе США. В докладе также обращается внимание, что в 2023 учебном году власти Армении начали постепенно исключать курс истории ААЦ из обязательной школьной программы, вместо этого включая соответствующий исторический контент в более широкую учебную программу по арменоведению. И это несмотря на возражения AAЦ.

"Представители правительства и ААЦ, в том числе Католикос всех армян Гарегин II и премьер- министр Никол Пашинян, сделали публичные заявления с критикой друг друга по поводу действий правительства в разрешении нагорно-карабахского конфликта и участия ААЦ в политике", - далее говорится в докладе.

В докладе также содержится и эпизод связанный с синагогой, когда в октябре и ноябре 2023 года неизвестные устроили провокацию у здания единственной еврейской синагоги в Ереване. Авторы доклада напоминают, что в конце года правительство продолжило расследование возможной иностранной причастности к инцидентам.

В отчете отмечаются также инциденты, связанные с деятельностью Свидетелей Иеговы. "По мнению религиозных экспертов, хотя основные средства массовой информации в течение года были в основном нейтральными или менее дискриминационными по отношению к религиозным организациям, социальные сети и бульварная пресса продолжали публиковать материалы, которые религиозные группы назвали разжиганием ненависти.

"Посол США и другие сотрудники посольства продолжали пропагандировать религиозную толерантность, уважение к религиозным меньшинствам и межконфессиональный диалог во время встреч с правительственными чиновниками, в том числе из Министерства иностранных дел. Посол и другие представители посольства регулярно встречались с представителями AAЦ и группами религиозных меньшинств, чтобы обсудить состояние свободы вероисповедания в стране.

В марте посол встретился с Гарегином Вторым, чтобы обсудить сохранение религиозных и культурных объектов в Нагорном Карабахе. Представители посольства продолжали обсуждать с представителями гражданского общества влияние нагорно-карабахского конфликта на религиозные группы и религиозные объекты, имеющие значение для армянских общин, а также обсуждали с лидерами еврейской общины Еревана влияние на них нападения на синагогу" , - отмечается в докладе.