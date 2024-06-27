Четверг, 27 Июня 2024 11:23

АрмИнфо.В Госдепе США рассказали о целях посещения помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном стран Южного Кавказа.

Так, 26 июня в ходе еженедельного брифинга официальный представитель Госдепа США Меттью Миллер на просьбу рассказать с какой целью в последнее время О'Браена посещает страны Южного Кавказа. В частности ранее он был в Грузии, а теперь планирует поездку в Азербайджан, Миллер отметил: "Мы продолжаем заниматься дипломатией для решения ряда нерешенных проблем в этом регионе. Это то, над чем мы работаем уже некоторое время. Помощник госсекретаря регулярно туда ездит".

Отметим, что накануне стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершит визит в Азербайджан.

Как сообщил Госдепартамент США, визит начнется 27 июня. В ходе визита ожидаются встречи Дж.О'Брайена с президентом Азербайджана

Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и высокопоставленными официальными лицами Азербайджана. Сообщается, что в ходе встреч будут обсуждены прогресс в американо-азербайджанских двусторонних отношениях и поддержка США для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.