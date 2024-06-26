Arminfo.info



 Среда, 26 Июня 2024 21:33
Наира Бадалян

Гаджиев назвал заявление Григоряна <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении>

Гаджиев назвал заявление Григоряна <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении>

АрмИнфо.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что якобы Россия передала Арцах Азербайджану, <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, переложить вину на других и оправдаться>.

<С сожалением отмечаем, что подобные заявления являются свидетельством того, что мечты о реваншизме все еще остаются в сознании военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от фантазий о ревизионизме и реваншизме и положить конец политике милитаризации, чтобы не повторять исторических ошибок>, - согласно АПА, заявил Гаджиев.

Напомним, что секретарь Совбеза РА Армен Григорян 26 июня в беседе с журналистами он заявил, что Россия пришла в Нагорный Карабах, передала его Азербайджану и вернулась в Россию. "Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не было войны? Была. Давайте зафиксируем, что мы попали в войну из-за этой ситуации, мы пытались этими изменениями привнести стабильность и уверены, что эти изменения принесут стабильность", - сказал секретарь СБ, говоря об изменении внешнеполитического вектора. Григорян подчеркнул, что именно Россия захватила Нагорный Карабах, без ее разрешения никакой войны не было бы. -

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Разрушение историко-культурных памятников во время войн нацелено на дальнейшую фальсификацию истории: армянский парламентарий в ПАСЕРазрушение историко-культурных памятников во время войн нацелено на дальнейшую фальсификацию истории: армянский парламентарий в ПАСЕ
Гаджиев назвал заявление Григоряна <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении>Гаджиев назвал заявление Григоряна <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении>
Своих не бросаем: экс-глава Лори назначен советником премьера АрменииСвоих не бросаем: экс-глава Лори назначен советником премьера Армении
Посол: Французское агентство развития поддерживает АрмениюПосол: Французское агентство развития поддерживает Армению
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Мария Захарова: Париж руководствуется не интересами Армении и её народа, а стремится использовать Ереван для достижения собственных конъектурных целей.Мария Захарова: Париж руководствуется не интересами Армении и её народа, а стремится использовать Ереван для достижения собственных конъектурных целей.
В Совфеде РФ отреагировали на заявление секретаря СБ АрменииВ Совфеде РФ отреагировали на заявление секретаря СБ Армении
Армянские студенты будут привлечены к инженерным работам на передовой, предложение главы комиссии обороны и безопасности НС АрменииАрмянские студенты будут привлечены к инженерным работам на передовой, предложение главы комиссии обороны и безопасности НС Армении
Армянские парламентарии попросили латвийских коллег оказать содействие в возвращении на родину удерживаемых в Азербайджане армянских пленныхbАрмянские парламентарии попросили латвийских коллег оказать содействие в возвращении на родину удерживаемых в Азербайджане армянских пленныхb
Ваан Керобян об уголовном деле в Минэке: Или генпрокуратура остановила уголовное дело без возмещения ущерба государству, или ущерба не былоВаан Керобян об уголовном деле в Минэке: Или генпрокуратура остановила уголовное дело без возмещения ущерба государству, или ущерба не было
Анкара выражает удовлетворение решением Еревана признать Палестину - ЭрдоганАнкара выражает удовлетворение решением Еревана признать Палестину - Эрдоган
Американские конгрессмены призвали главу Госдепа США уделить внимание защите армянского культурного наследия в АрцахеАмериканские конгрессмены призвали главу Госдепа США уделить внимание защите армянского культурного наследия в Арцахе
Армянская делегация не примет участие в международном конкурсе Армянская делегация не примет участие в международном конкурсе "Славянский базар" в Беларуси
Секретарь СБ Армении обвинил Россию в сдаче Карабаха АзербайджануСекретарь СБ Армении обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану
Армяно-российское военно-техническое сотрудничество с 96% снизилось до менее  чем 10% - секретарь СБ АрменииАрмяно-российское военно-техническое сотрудничество с 96% снизилось до менее  чем 10% - секретарь СБ Армении
Баку пока не ответил на предложение Еревана о создании совместного механизма расследования инцидентов на границе - секретарь СБ РАБаку пока не ответил на предложение Еревана о создании совместного механизма расследования инцидентов на границе - секретарь СБ РА
Секретарь СБ РА: Армения получила от Азербайджана 10-ый пакет предложений по мирному договоруСекретарь СБ РА: Армения получила от Азербайджана 10-ый пакет предложений по мирному договору
Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 в Баку - депутат НС РААзербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 в Баку - депутат НС РА
Омбудсмен РА: государство должно предпринять четкие шаги для предотвращения случаев пытокОмбудсмен РА: государство должно предпринять четкие шаги для предотвращения случаев пыток
Каллас сменит Борреля на посту главы дипломатии ЕС - СМИКаллас сменит Борреля на посту главы дипломатии ЕС - СМИ
Президент Туркменистана принял федерального министра промышленности и производства Исламской Республики ПакистанПрезидент Туркменистана принял федерального министра промышленности и производства Исламской Республики Пакистан
Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭСостоялась встреча с Министром экономики ОАЭ
Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>
Был ли согласован с мэром Еревана визит главы общины Нор-Норк в украинский город Буча?Был ли согласован с мэром Еревана визит главы общины Нор-Норк в украинский город Буча?
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Главы МИД Армении и Турции обсудили двусторонние и региональные вопросы  - источникГлавы МИД Армении и Турции обсудили двусторонние и региональные вопросы  - источник
Политик: у нынешних правителей Армении практически нет никакой внешнеполитической  повесткиПолитик: у нынешних правителей Армении практически нет никакой внешнеполитической  повестки
"Танго танцуют вдвоем": сенатор об отношениях России с Арменией
Замминистра обороны Армении ответил <по-еврейски>Замминистра обороны Армении ответил <по-еврейски>
Сколько насильственно перемещенных арцахцев покинули Армению?: данные СНБСколько насильственно перемещенных арцахцев покинули Армению?: данные СНБ
В Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажиВ Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажи
Доклад Госдепа: Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьмиДоклад Госдепа: Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
Алексей Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствияАлексей Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия
Экс-премьер Армении: Референдум по евроинтеграции преследует единственную цель - вывод российской базы из АрменииЭкс-премьер Армении: Референдум по евроинтеграции преследует единственную цель - вывод российской базы из Армении
В Следкоме Армении возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти военнослужащего на плацуВ Следкоме Армении возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти военнослужащего на плацу
Узай Булут: Турция с гордостью сделала бы с Европой тоже самое, что и собственным немусульманским населением в прошломУзай Булут: Турция с гордостью сделала бы с Европой тоже самое, что и собственным немусульманским населением в прошлом
Александр Вучич подтвердил факт продажи вооружения АзербайджануАлександр Вучич подтвердил факт продажи вооружения Азербайджану
Формирование нового мирового порядка наиболее ярко проявляется на Ближнем Востоке, где есть определенные вызовы и для Армении - политологФормирование нового мирового порядка наиболее ярко проявляется на Ближнем Востоке, где есть определенные вызовы и для Армении - политолог
Минобороны Армении меняет условия службы братьев в одной воинской части и применения последствий к досрочно демобилизованным военнымМинобороны Армении меняет условия службы братьев в одной воинской части и применения последствий к досрочно демобилизованным военным
На Армению надвигается очередной циклон, который принесет с собой понижение температуры и интенсивные дождиНа Армению надвигается очередной циклон, который принесет с собой понижение температуры и интенсивные дожди
Сроки применения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены - мэрСроки применения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены - мэр
Арам I обсудили с Ишханом Сагателяном ситуацию в АрменииАрам I обсудили с Ишханом Сагателяном ситуацию в Армении
Генсек ОДКБ: В случае обращения России за помощью союзники не останутся в сторонеГенсек ОДКБ: В случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне
Сын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободеСын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободе
Миллер: Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и ЕреваномМиллер: Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
МТУИ Армении предложило освободить пилотов от призыва в армиюМТУИ Армении предложило освободить пилотов от призыва в армию
В Арени пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>В Арени пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>
Фракции НС Арцаха обвиняют власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянамФракции НС Арцаха обвиняют власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянам
Главы основных христианских конфессий обвинили власти Израиля в скоординированной атаке на христианское присутствие на Святой ЗемлеГлавы основных христианских конфессий обвинили власти Израиля в скоординированной атаке на христианское присутствие на Святой Земле
Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человекаСостоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека
Tрасса Ереван-Апаран разблокирована: сельчане требуют встречи с ПашиняномTрасса Ереван-Апаран разблокирована: сельчане требуют встречи с Пашиняном
Сотрудникам Административного суда Армении предложено перейти на другую работу до решения вопроса с их зарплатойСотрудникам Административного суда Армении предложено перейти на другую работу до решения вопроса с их зарплатой
В Армении 38-летний мужчина с использованием электронных технологий смог похитить 2,5 млн драм у троих гражданВ Армении 38-летний мужчина с использованием электронных технологий смог похитить 2,5 млн драм у троих граждан
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмахГенпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах
Арам Габрелянов попал в 14-й санкционный пакет ЕС в отношении РоссииАрам Габрелянов попал в 14-й санкционный пакет ЕС в отношении России
Армения готова предоставить студентам стипендии для обучения в ведущих университетах мираАрмения готова предоставить студентам стипендии для обучения в ведущих университетах мира
Посол: Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном КарабахеПосол: Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе
В Лондоне успешно прошла презентация сборника сочинений Рубена Пашиняна <Разнобой>В Лондоне успешно прошла презентация сборника сочинений Рубена Пашиняна <Разнобой>
Мнение: Острие копья Исламского мира в лице Турции войдет в мягкое подбрюшье России через восточную провинцию Азербайджан и ДагестанМнение: Острие копья Исламского мира в лице Турции войдет в мягкое подбрюшье России через восточную провинцию Азербайджан и Дагестан
Читать больше



Эксперты
Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшегоКнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и ИраномГенерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересыЭксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитикАзербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
Читать больше
Комментируемые
Политолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал ПалестинуПолитолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал Палестину
Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабнымАрхиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в АрмениюИзвестные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повесткеМинасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов  находится в повестке
Движение Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстераВ Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбыАрхиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - ПашинянКлерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткойГосдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом ГалстаняномСтартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политологУ протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациямПришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновенияБаграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил ЕреванДиректор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против насПремьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас





ЮНИСЕФ Казахстан стал официальным некоммерческим партнером 5-х Всемирных игр кочевников в АстанеЮНИСЕФ Казахстан стал официальным некоммерческим партнером 5-х Всемирных игр кочевников в Астане