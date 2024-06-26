Среда, 26 Июня 2024 21:33

АрмИнфо.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что якобы Россия передала Арцах Азербайджану, <попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, переложить вину на других и оправдаться>.

<С сожалением отмечаем, что подобные заявления являются свидетельством того, что мечты о реваншизме все еще остаются в сознании военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам в военно-политическом руководстве Армении полностью отказаться от фантазий о ревизионизме и реваншизме и положить конец политике милитаризации, чтобы не повторять исторических ошибок>, - согласно АПА, заявил Гаджиев.

Напомним, что секретарь Совбеза РА Армен Григорян 26 июня в беседе с журналистами он заявил, что Россия пришла в Нагорный Карабах, передала его Азербайджану и вернулась в Россию. "Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не было войны? Была. Давайте зафиксируем, что мы попали в войну из-за этой ситуации, мы пытались этими изменениями привнести стабильность и уверены, что эти изменения принесут стабильность", - сказал секретарь СБ, говоря об изменении внешнеполитического вектора. Григорян подчеркнул, что именно Россия захватила Нагорный Карабах, без ее разрешения никакой войны не было бы. -