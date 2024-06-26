Среда, 26 Июня 2024 21:32

АрмИнфо.Экс-губернатор Лорийской области Арам Хачатрян назначен советником премьер-министра Армении. Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер Никол Пашинян 26 июня.

Напомним, что Арам Хачатрян в 2018 году занимал должность заместителя губернатора Лорийской области. После парламентских выборов стал депутатом парламента от блока <Мой шаг>. 8 декабря 2020 года он сложил депутатский мандат и 17 декабря был назначен главой Лорийского региона.

Однако 4 января с.г. решением кабмина он и экс-глава Комитета градостроительства при правительстве республики Армен Гуларян были уволены. Согласно СМИ, решение было принято премьером после посещения Лорийской области 3 января с целью ознакомления с ходом реализуемых в общинах проектов, финансируемых правительством. Пашинян, знакомясь с состоянием построенных в школах Лорийской области спортзалов, остался крайне недоволен качеством построенных помещений. 5 января после визита в Армавирскую область должности решился также губернатор региона Эдвард Ованнисян.

11 января Служба государственного контроля РА сообщила, что по поручению премьер- министра Никола Пашиняна начала проверки в Комитете градостроительства РА. Отмечалось, что изучения проводятся в целях контроля за законностью и эффективностью использования государственных средств, выделенных на проектирование, авторский и технический контроль строительных работ ряда государственных образовательных, спортивных и культурных учреждений, построенных за счет средств государственного бюджета. Чем закончились проверки - пока неизвестно.