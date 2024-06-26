Среда, 26 Июня 2024 17:42

АрмИнфо. Париж руководствуется не интересами Армении и её народа, а стремится использовать Ереван для достижения собственных конъектурных целей. Подобным образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставку Францией вооружения Армении.

Она подчеркнула, что это часть политики Парижа - быть везде и не нести никакой ответственности. <Если бы они хотели ответственно отнестись к урегулированию конфликтов, у них было миллион возможностей, одна из них те же самые Минские договоренности>, - сказала представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула, что договоренности, достигнутые между Ереваном, Баку и Москвой в 2020 и 2022гг. вызвали дикую ревность и озлобленность у Запада. <Запад посчитал это зоной своих интересов и, не сумев добиться никаких подвижек на треке мирного урегулирования, просто готовит дело к очередному хаосу, к политике хаоса, и, возможно, будет это рассматривать как реванш за те миролюбивые усилия, которые приложила Россия, которые дали конкретный результат и наметили путь к выходу из многолетнего тупика. Ведь найден был путь, развязки - нужно было просто реализовать то, о чем договорились>, - заметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заметила, что риторика Франции нацелена на разжигание конфликтного потенциала заново. При этом политику Парижа Захарова назвала разрушительной. <К сожалению, хочется ошибиться, но перспективы нерадушные, если Париж все-таки станет вот той самой силой, которая отвернет Ереван от реального регулирования в пользу очередной авантюры>, - сказала она.

Напомним, что Армения и Франция подписали контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). А днем ранее, в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно- техническом сотрудничестве.

Следом, в своем микроблоге в Твиттер (Х) заместитель главного редактора французского издания Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон сообщил, что Армения закупила у Франции 36 новейших самоходных артиллерийских установок CAESAR. По его словам, установки будут поставлены в Армению в течение следующих 15 месяцев.