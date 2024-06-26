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АрмИнфо. Заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Россия передала Карабах Азербайджану, являются неправдой. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, чтобы это подтвердить, надо всего лишь почитать выступления армянских политических деятелей. <Надо обратиться к записям и выступлениям армянских политических деятелей, включая высшее руководство. Записи эти известны, пусть почитает>, - заявил он.
Ранее сегодня Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы. <Россия пришла, отняла у нас Карабах, передала его Азербайджану>, - сказал он.
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|Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ
|Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>
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|Замминистра обороны Армении ответил <по-еврейски>
|Сколько насильственно перемещенных арцахцев покинули Армению?: данные СНБ
|В Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажи
|Доклад Госдепа: Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
|Алексей Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия
|Экс-премьер Армении: Референдум по евроинтеграции преследует единственную цель - вывод российской базы из Армении
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|Узай Булут: Турция с гордостью сделала бы с Европой тоже самое, что и собственным немусульманским населением в прошлом
|Александр Вучич подтвердил факт продажи вооружения Азербайджану
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|Сроки применения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены - мэр
|Арам I обсудили с Ишханом Сагателяном ситуацию в Армении
|Генсек ОДКБ: В случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне
|Сын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободе
|Миллер: Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МТУИ Армении предложило освободить пилотов от призыва в армию
|В Арени пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>
|Фракции НС Арцаха обвиняют власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянам
|Главы основных христианских конфессий обвинили власти Израиля в скоординированной атаке на христианское присутствие на Святой Земле
|Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека
|Tрасса Ереван-Апаран разблокирована: сельчане требуют встречи с Пашиняном
|Сотрудникам Административного суда Армении предложено перейти на другую работу до решения вопроса с их зарплатой
|В Армении 38-летний мужчина с использованием электронных технологий смог похитить 2,5 млн драм у троих граждан
|Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах
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|В Лондоне успешно прошла презентация сборника сочинений Рубена Пашиняна <Разнобой>
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