Среда, 26 Июня 2024 15:45

АрмИнфо. Анкара выражает удовлетворение решением Еревана признать Государство Палестина. Как передает издание Ermenihaber, об этом на встрече с депутатами от правящей парламентской фракции партии Справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы хотим, чтобы сознательная позиция Норвегии, Ирландии и Словении послужила примером для всей Европы. Мы рады решению Армении, руководимой премьер-министром Пашиняном, признать Государство Палестина", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 21 июня МИД Армении выступил с заявлением, в котором сообщил о признании Палестины в качестве независимого государства. МИД РА осудил насилие в отношении мирных жителей и отметил, что Ереван искренне заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также <прочного примирения между еврейским и палестинским народами>. <На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" для решения израильско- палестинского конфликта>, - говорилось в заявлении.