Вторник, 25 Июня 2024 18:01

АрмИнфо. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, стороны обсудили региональные вопросы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

"Сегодня (25 июня - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы", - сообщил собеседник агентства.