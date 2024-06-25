Вторник, 25 Июня 2024 17:56

АрмИнфо.<Вопросом на вопрос> - именно в таком формате ответил замминистра обороны Армении Арман Саргсян 25 июня в парламенте на все вопросы журналистов. А вопросы касались ситуации на границе и слухов об активизации азербайджанских ВС.

Так, на ремарку журналиста о том, что противник активизировался, в связи с чем родители призывников весьма обеспокоены, он ответил: <Вам откуда знать, что он предпринимает активные действия? Он (?) постоянно распространяет информацию, не соответствующую действительности, в связи с чем Министерство обороны выступает с заявлениями. В случае возникновения каких-либо проблем мы, в последнее время, регулярно предоставляем информацию, причем предоставляем проверенную информацию, чтобы исключить возникновение какой-либо проблемы>.

Что касается того, какова на данный момент ситуация на границе, замминистра сообщил, что если возникнет проблемная ситуация, то пресс-служба Минобороны распространит информацию. В любом случае - если ситуация на границе спокойная, если ситуация неспокойная, либо же нестабильная, МО выступает с заявлением, заверил представитель оборонного ведомства, вежливо попрощавшись с представителями СМИ.