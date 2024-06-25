Вторник, 25 Июня 2024 17:54

АрмИнфо. С 25 сентября 2023 года по 20 мая 2024 года 17 269 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха покинули Армению, из них 7 138 - вернулись в РА. Об этом заявили в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении в ответ на запрос АрмИнфо.

<В период с 25 сентября 2023 года по 20 мая 2024 года воздушными и сухопутными путями из Республики Армения выехали 17 269 лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, из них вернулись 7 138>, - говорится в ответе СНБ.

Напомним, что исход армян из Нагорного Карабаха (Республика Арцах) начался 24 сентября 2023 года. Этому предшествовала многомесячная блокада Арцаха со стороны Азербайджана (с 12 декабря 2022 года), вызвавшая в регионе острый гуманитарный кризис, и боевые действия, начатые Азербайджаном 19 сентября 2023 года. 20 сентября власти НКР согласились на разоружение Армии обороны НКР и на переговоры. 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) с 1 января 2024 года и о роспуске всех госучреждений. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, было велено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.

19 октября 20223 года на заседании кабмина премьер Никол Пашинян заявил, что Армению покинули более 3 тыс. насильственно перемещенных беженцев из Арцаха. Затем ему несколько раз приходилось опровергать слухи о массовом оттоке из Армении вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. <Явлений эмиграции не наблюдается, потому что в первые дни было довольно тревожное количество людей, уезжающих, но мы предполагали, что в большинстве случаев люди уезжают просто по приглашению родственников, мы видим, что ситуация стабилизировалась>,

- сказал Пашинян 23 мая 2023 года на заседании кабмина РА. А 7 мая с.г. премьер заявил, что информация о том, что около 16 тыс граждан Арцаха, насильственно перемещенных в Армению, покинуло РА, не соответствует действительности. Между тем в соцсетях говорилось о цифре в 25 тыс еще в декабре минувшего года, а до того - в октябре экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян заявил о 10 тысячах арцахцев, покинувших Армению.

Отметим, что по данным Службы миграции и гражданства МВД РА по состоянию на январь 2024 года на учет поставлены данные 115 тысяч насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха граждан.